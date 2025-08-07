El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oficina de Recaudación actual, ayer, en el Bulevar Demetrio Herrero de Torrelavega. Luis Palomeque

Torrelavega completa el desalojo del Palacio y trasladará Recaudación a una oficina

El último departamento que conserva el Bulevar Hemetrio Herrero pasará a ubicarse en El Zapatón, donde se encontraba el Registro municipal hasta su traslado a La Llama

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

Cerrojazo definitivo al Palacio municipal y a su papel dentro del engranaje administrativo del Ayuntamiento de Torrelavega. El último departamento que conservaba el edificio ... anexo a la Casona, el de Recaudación, ultima su traslado al barrio de El Zapatón, al mismo lugar donde se ubicaba el Registro hasta su mudanza a La Llama y donde aún permanece la oficina municipal del Padrón -en la calle Pintor Escudero Espronceda-. El Ayuntamiento de Torrelavega ha contratado ya los trabajos para la adecuación y el aterrizaje de la sección en esta sede ya preexistinte, a la empresa Ferbovent por 7.158 euros, ultimando así unos trámites que dejarán la antigua Casa Consistorial definitivamente vacía de contenido e inerte. Después de ocho años de desalojo progresivo de toda esa actividad administrativa, el último departamento que quedaba en su interior se marcha y dejan el Palacio municipal cerrado y sin uso de forma definitiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Castro Urdiales
  2. 2 Renfe pone en marcha dos nuevos trayectos entre Santander y Madrid, uno en cada sentido
  3. 3

    La luminosa historia del Rayo Verde
  4. 4

    El Racing compite por Vilarrasa
  5. 5 El TUS pondrá buses lanzadera gratis hasta la Virgen del Mar para los conciertos de agosto
  6. 6 La patrona de los pasiegos está de 35 aniversario
  7. 7 La Feria de Artesanía de Santander abre sus puertas hasta el 17 de agosto
  8. 8

    Gema Igual defiende el parking de caravanas de Mataleñas: «Ahora no hay control»
  9. 9

    La venta de viviendas se dispara en Cantabria un 41,7% en junio, el mayor crecimiento de todo el país
  10. 10

    Comillas tira la toalla con Fuente Real y busca alternativas para no perder el dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Torrelavega completa el desalojo del Palacio y trasladará Recaudación a una oficina

Torrelavega completa el desalojo del Palacio y trasladará Recaudación a una oficina