Torrelavega estudiará medidas para «disminuir el impacto visual» del aparcamiento de La Carmencita

El Ayuntamiento de Torrelavega está estudiando medidas para disminuir el impacto visual del aparcamiento de La Carmencita y ya está valorando diferentes opciones. En la ... Concejalía de Obras, su responsable, José Luis Urraca, habla de las opciones vegetales, la colocación de jardineras –la más cara, avanza– o del diseño de murales como algunas de las opciones probables, aunque no hay nada decidido todavía. «Antes o después lo llevaremos a cabo», declara el primer teniente de alcalde, satisfecho con el éxito de un aparcamiento que ha ido llenando sus 554 plazas poco a poco en estos dos primeros meses de andadura. Y eso sin contar las otras 110 que hay fuera del edificio. Aquí, en este perímetro de la parcela, se han plantado «39 árboles» que servirán de «pantalla vegetal», algo que también servirá para mitigar el impacto visual y «sobre todo cuando vayan creciendo poco a poco».

Donde antes había una finca llana plagada de coches, hoy se eleva un aparcamiento en altura de tres plantas sobre rasante, una gran infraestructura de hormigón grisácea situada en plena entrada al centro de Torrelavega y que, como tal, se ha convertido en una carta de presentación de la ciudad. «Es lo primero que ves cuando llegas y podría ser más bonito, pero no lo veo muy feo», opina Clara Palacios, natural de Vitoria (Álava), temprano por la mañana justo en esta zona. «Además, los árboles van a crecer. Quizá le quedaría bien unas plantas», aporta. A su lado, Paula Gandarillas (Santander) coincide: «No lo considero feo. Podría haber una manera de mejorarlo. Quizá vegetación, oscurecerlo…».

«Un jardín vertical le vendría bien. No costaría tanto poner un poco de vegetación, ¿no?» María Villanueva Suances

«Es un edificio funcional. No me parece feo y tampoco molesta a la vista. Es una obra majestuosa» Víctor Macho Torrelavega

«Es lo primero que uno ve cuando llega; podría ser más bonito, pero no lo veo muy feo» Clara Palacios Vitoria

La opción de las jardineras, la más cara, como avanzan desde el Consistorio, convence a varios de los vecinos consultados a pie de calle por El Diario Montañés. A María Villanueva (Suances) también. «Un jardín vertical le vendría estupendo. No costaría tanto poner un poco de vegetación, ¿no?», aporta, muy satisfecha con la «gran utilidad» de este aparcamiento y también con el Estacionamiento Regulado Activo (ERA), «fantástico para hacer recados».

Con la mirada de alguien que se dedica al mundo del arte, Luba Shevtsova, vecina de Torrelavega, se suma a las opiniones favorables a «embellecer» el aparcamiento. «Me parece buena idea. Está un poco gris. Un poco de alegría le vendría bien. Un poco de color», dice. A otros torrelaveguenses no les parece una actuación urgente. Al contrario. Víctor Macho, de Torrelavega, se ciñe al valor puramente práctico del aparcamiento: «Es un edificio funcional. No me parece feo y tampoco molesta a la vista. Es una obra majestuosa». José Antonio Gutiérrez opina más o menos parecido:«No parece mala idea la de pintarlo, pero tampoco me parece feo».

Sobre las zonas verdes

Otro de los asuntos que viene generando debate no tiene que ver con el edificio, sino con su entorno, planteado inicialmente en forma de zona verde –en las infografías previas– y finalmente destinado a más plazas. Esta decisión es fruto de una consulta de la Concejalía de Obras a la Asociación de Vecinos Río Indiana y también la de comerciantes, ambas del barrio de La Inmobiliaria. «Ya hay bastantes parques;cuantas más plazas, mejor», avala el presidente del colectivo vecinal, Gonzalo Llamosas, preocupado a su vez por el futuro del aparcamiento de Pintor Varela.

Nueva bolsa de empleo para reforzar la limpieza en las calles

El Ayuntamiento de Torrelavega ha creado una nueva bolsa de empleo para contratar reforzar el servicio de Limpieza Viaria. Los puestos de trabajo a cubrir serán los de ayudante de oficios maquinista y operario, como informa el concejal responsable, Pedro Pérez Noriega. La bolsa tendrá una vigencia máxima de tres años y será utilizada para cubrir las necesidades del servicio conforme a los criterios establecidos en las bases publicadas. Este proceso, dice la convocatoria, no implica en ningún caso derecho a nombramiento o contratación.

«La limpieza viaria es un servicio esencial para la ciudad, y con esta bolsa de empleo queremos garantizar que siempre tengamos el personal necesario para mantener los estándares de calidad que exige Torrelavega», señala el concejal. El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación –este pasado jueves– en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Los interesados deberán presentar su instancia en el Registro General del Ayuntamiento de Torrelavega o a través de la sede electrónica municipal –torrelavega.es–.

Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes, recuerda el Ayuntamiento, destacan los siguientes: estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente; contar con permiso de conducir clase B; así como el de superar un proceso de concurso-oposición que incluye una prueba teórico-práctica y valoración de méritos como experiencia profesional y formación específica.