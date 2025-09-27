Torrelavega habilitará un contador de aviso de infracción en la Zona de Bajas Emisiones

Tres meses después de la entrada en vigor del régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el Ayuntamiento de Torrelavega asegura ... que la ciudadanía está empezando a adaptarse a la normativa. Así lo explicó la concejal de Movilidad, Jezabel Tazón (PRC), durante la Comisión de Movilidad, donde presentó los datos de accesos registrados desde el pasado mes de junio, cuando concluyó el periodo transitorio.

En aquel primer mes se contabilizaron 6.855 accesos indebidos. Un mes después, en julio, la cifra se redujo hasta 4.471 y en agosto descendió todavía más hasta situarse en 2.721, pese a que la ZBE estuvo suspendida entre los días 8 y 17 por las fiestas de la Virgen Grande. Esta evolución supone una caída del 60,3% en apenas tres meses. En términos relativos, los accesos indebidos representaban en junio el 2,7% del total, mientras que en agosto bajaron hasta el 1,3%. «La ciudadanía está adaptando su comportamiento a la normativa de la ZBE», aseguró Tazón, quien incidió en que la tendencia continuada demuestra que la medida comienza a consolidarse entre los conductores habituales.

Las claves Equipo de Gobierno La concejala Jezabel Tazón destaca que los datos demuestran que la medida comienza a consolidarse entre los conductores La cara 'B' Vox cuestiona su eficacia y avisa de que los niveles de contaminación han aumentado desde la implantación de la ZBE

El número global de entradas a la zona también ha descendido. En junio se registraron 251.098 accesos, frente a los 210.325 contabilizados en agosto, lo que supone una reducción del 16,2%. La mayoría de vehículos que circulan por la ZBE tienen distintivo C o B, que representan más del 78% de los accesos. Los coches con etiqueta ECO suman el 8,3% y los de Cero Emisiones apenas alcanzan un 1,8%, lo que indica que la presencia de vehículos eléctricos e híbridos enchufables sigue siendo minoritaria en la ciudad.

A pesar de los accesos indebidos registrados, hasta la fecha no se ha impuesto ninguna sanción. El motivo es técnico: todavía no se ha completado la conexión informática entre el sistema municipal y la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Una vez que el cruce de matrículas sea operativo, se podrán iniciar los expedientes sancionadores. La concejala avanzó que el departamento de Informática trabaja para que esté disponible en próximas fechas. Además, el Ayuntamiento de Torrelavega instalará en el REVA (Registro de Vehículos Autorizados) un contador que avisará a los conductores de cuántas veces un vehículo ha accedido indebidamente a la ZBE en lo que va de año.

La ordenanza delimita la ZBE entre las calles La Llama, Julián Ceballos, Julián Urbina y José María Pereda. Estas vías marcan el perímetro pero no están afectadas, por lo que se puede circular por ellas libremente. El distintivo ambiental de cada vehículo puede consultarse en la página web de la DGT, mientras que las excepciones previstas y el acceso al REVA están disponibles en www.zbetorrelavega.com.

Sin autorización

Durante su intervención, Tazón también puso el foco en el incremento de accesos indebidos a calles peatonales, donde el régimen es todavía más estricto. Según detalló, las cámaras han detectado numerosos vehículos sin autorización, sobre todo en la confluencia de José María Pereda con Pablo Garnica, aunque también en la intersección de Julián Ceballos con Serafín Escalante y en la de Ceferino Calderón con Conde Torreanaz, junto a la biblioteca municipal. En este caso, recordó, no existen los 24 avisos anuales previstos en la ZBE: cualquier entrada sin permiso podrá ser sancionada directamente en cuanto se active la conexión con la DGT.

Sin embargo, no todos comparten la valoración positiva del equipo de gobierno (PRC-PSOE). El portavoz de Vox en Torrelavega, Roberto García Corona, cuestionó los beneficios reales de la medida y citó los datos de contaminación atmosférica de 2025 publicados por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. «He repasado los datos y lo que veo es que desde que se ha implantado la Zona de Bajas Emisiones en Torrelavega ha aumentado la contaminación en PM10 a causa de los coches», afirmó. A su juicio, «los vecinos de Torrelavega tienen más contaminación después de la ZBE que antes de ella». García Corona fue más allá y criticó al equipo de gobierno recordando que se decía que se implantaba para salvar la vida de los torrelaveguenses: «Lo que no pase en este Ayuntamiento...».

Las diferencias entre el Gobierno local y la oposición reflejan que la ZBE sigue siendo un asunto de debate. Mientras los datos municipales muestran menos tráfico y menos accesos indebidos en el centro de Torrelavega, Vox exige comprobar si estas cifras se corresponden con una mejora efectiva de la calidad del aire. Tazón defendió que el objetivo de la ZBE «no es sancionar, sino concienciar», y que la prioridad es avanzar hacia una movilidad más sostenible, reducir la dependencia del coche y garantizar un entorno urbano más saludable para todos.