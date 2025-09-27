El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La calle Conde Torreanaz de Torrelavega, una de las incluidas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Alberto Aja

Torrelavega habilitará un contador de aviso de infracción en la Zona de Bajas Emisiones

Los accesos indebidos a la ZBE han bajado un 60% en tres meses y el Ayuntamiento prevé activar pronto el sistema de sanciones

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Tres meses después de la entrada en vigor del régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el Ayuntamiento de Torrelavega asegura ... que la ciudadanía está empezando a adaptarse a la normativa. Así lo explicó la concejal de Movilidad, Jezabel Tazón (PRC), durante la Comisión de Movilidad, donde presentó los datos de accesos registrados desde el pasado mes de junio, cuando concluyó el periodo transitorio.

