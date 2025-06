El vertedero de El Mazo empieza su gran transformación y duplicará su capacidad

La planta de El Mazo, en Torrelavega, ha iniciado su modernización más ambiciosa desde que abrió sus puertas en 1999. El Gobierno de Cantabria, con ... apoyo del Ayuntamiento, ha puesto en marcha unas obras que cuentan con una inversión de 6,8 millones de euros procedentes de fondos europeos y que permitirán automatizar procesos, mejorar el rendimiento y adaptar las instalaciones a las exigencias del reciclaje actual.

Durante la visita institucional, el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, definió el proyecto como «la remodelación más importante desde la creación del centro» y explicó que esta actuación sitúa a Cantabria «en línea con las buenas prácticas y la normativa de la Unión Europea». El objetivo es doble: mejorar la eficiencia en el tratamiento de residuos y dar respuesta a la creciente demanda que se prevé en los próximos años. Una de las actuaciones clave es la automatización de la línea de envases ligeros, que pasará de tratar dos toneladas a cuatro. Esto, según detalló Media, permitirá alcanzar tasas de recuperación del 90%. También se ampliará la capacidad de la línea de trituración de papel y cartón, un material que a partir de ahora se reutilizará en procesos industriales como la fabricación de fibroyeso.

Actuaciones La reforma incluye mejoras energéticas y espacios para actividades educativas

Confirmación Cantabria contará antes de mayo de 2026 con una planta para tratar residuos con amianto junto a El Mazo

«Con esta importante inversión lograremos el tratamiento más óptimo posible de todos los residuos que llegan a este centro», insistió el consejero. La modernización no se limita al aspecto técnico. Se instalarán dos básculas automáticas para camiones, una nueva red interna de semáforos y se reformarán los espacios sociales, tanto para el personal como para las visitas escolares. La concejala de Medio Ambiente de Torrelavega, Patricia Portilla, también participó en la visita. Para ella, esta obra supone un avance esencial: «Es una actuación enormemente satisfactoria para el Ayuntamiento porque afecta a una instalación que es un recurso fundamental, no solo para la ciudad y la comarca del Besaya, sino para toda Cantabria». Portilla destacó que las mejoras no solo harán más sostenibles los procesos, sino que beneficiarán directamente a los trabajadores.

El proyecto tiene un plazo de ejecución de diez meses y está financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La planta, gestionada por MARE, es una de las piezas centrales del sistema autonómico de gestión de residuos. Con esta actuación, se adapta no solo a los volúmenes actuales, sino también a los nuevos retos que plantea la transición ecológica.

Uno de los avances que ya se han implementado es la instalación de una cubierta fotovoltaica de 100 kilovatios. Según Media, «en momentos puntuales, toda la energía consumida en la planta es 100% renovable». Esta apuesta por las energías limpias se suma a la adaptación de la instalación para acoger la fracción orgánica del nuevo contenedor marrón, que ya se recoge en varios municipios cántabros. Por el momento, ese material se sigue enviando a Asturias, a la espera de que entre en funcionamiento la nueva planta de tratamiento de Meruelo.

Durante la visita, Media repasó otras inversiones previstas con fondos europeos. Entre ellas, la construcción de dos nuevos puntos limpios en Laredo y Castro Urdiales y la digitalización completa de la red regional. En total, se han captado seis millones adicionales para estos proyectos.

Vertedero de amianto

Al margen de esas actuaciones, confirmó que cerca de El Mazo se levantará la planta para tratamiento de amianto que anunció el consejero de Salud, César Pascual el lunes en el Parlamento. Según Media, las obras ya están en marcha con la construcción del vaso que acogerá los residuos, a la vez que se ultiman las autorizaciones necesarias para su puesta en servicio a mediados del próximo año. Recordó que Cantabria es una de las pocas comunidades autónomas que no tiene un vertedero para amianto, de manera que hasta ahora las empresas y las administraciones se veían obligadas a llevar estos residuos al País Vasco, Castilla y León o Aragón.

El consejero recordó que el Gobierno también avanza en la implantación de la recogida separada de biorresiduos en toda la comunidad y en la construcción de la futura instalación de Meruelo, que supondrá una inversión superior a los 50 millones de euros. «Son muchos los retos que tenemos por delante, pero los estamos afrontando con medidas, con presupuesto y con planificación. Queremos hacer de Cantabria el mejor lugar para vivir y trabajar en los próximos años».