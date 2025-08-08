La Lechera como pista de baile

Javier Gangoiti Torrelavega Viernes, 8 de agosto 2025, 23:53 Comenta Compartir

La primera noche de música en La Patrona, con Beret, Adrian Deerre y Wasfvunny en el cartel, ya han vuelto a dejar claro un año más que el arranque de las fiestas y la oferta musical pasa irremediablemente por La Lechera. El festival Vive la Feria vuelve a capitanear el rugido de los amplificadores en el primer fin de semana, con permiso, si quieren, de la nada desdeñable oferta que tiene lugar en el Bulevar Demetrio Herrero. Ahora vamos con eso también. Pero con el eco de las guitarras todavía en el oído, conviene dar su cota de protagonismo al festival que comanda las dos próximas noches musicales de La Patrona.

Porque los jardines de La Lechera seguirán siendo la pista de baile y donde las primeras voces se queden afónicas este fin de semana de fiestas. Y, después de la primera jornada, eso será también gracias a los conciertos de Cali & El Dandee, primero (22.00 horas), y Juan Magán, después (24.00). Serán ellos los protagonistas de esta segunda cita de la sexta edición del festival, que volverá a abrir sus puertas a las ocho de la tarde y con entradas aún disponibles –desde 31,5 euros–.

Esta segunda cita, con dos propuestas ya consolidadas en el panorama como el dúo colombiano y el archiconocido Juan Magán, volverán a citar en La Lechera a miles de personas. Los primeros, un grupo colombiana con más de una década hilando éxitos a sus espaldas; el considerado como uno de los pioneros del electrolatino. Los ritmos y el buen ambiente están servidos para esta noche hoy también.

Y lo seguirán estando mañana, con otra buena dosis de música y esta vez más asociada al rock. Y a Cantabria. Después de la primera actuación a las 20.30 horas, a cargo de Willson & Willsonetis, un tributo a Fito & Fitipaldis, La Fuga será el primer grupo en hacer rugir las guitarras mañana por la noche, a partir de las 22.00 horas. Los de Reinosa, una de las bandas cántabras más representativas del rock urbano nacional, se suben al escenario de La Lechera tras lanzar 'Este Blues', este pasado mes de junio.

Tras ellos, culminará la noche y el festival Mago de Oz, uno de los nombres icónicos del panorama folk-metal nacional. Llevan más de tres décadas en el escenario y eso se nota. Con un estilo característico marcado por violines y guitarras eléctricas, volverán a convocar a miles de personas en Torrelavega.

Pero no todos los ecos vienen de La Lechera estos días. Ayer, otro de los conciertos a los que fue muchísima gente tuvo lugar en el propio Bulevar Demetrio Herrero, justo después del pregón. Aquí, apenas media hora después de dar el pistoletazo a las fiestas, Manel Fuentes & the Spring's Team se dio otro baño de masas homenajeando a Bruce Springsteen. Otro planazo de los que dejó la noche de ayer. El Bulevar acogerá varios de estos durante toda La Patrona. Hoy, sin ir más lejos, y aunque sin ser algo estrictamente musical, los vecinos podrán disfrutar del Gran Circo acrobático de China, a partir de las diez de la noche.