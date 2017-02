Camargo urge a Fomento a responder a su plan para soterrar las vías del tren

Después de un tiempo prudencial para que desde Madrid respondieran a sus propuestas, Camargo se ha cansado de esperar. Así se colige del comunicado emitido ayer por el Ayuntamiento en el que la alcaldesa, Esther Bolado, mostró su sorpresa ante el silencio del Ministerio de Fomento encabezado por Íñigo de la Serna respecto a la alternativa para soterrar las vías del tren que actualmente atraviesan el casco urbano entre Maliaño y Muriedas como si de una enorme cicatriz se tratara.

Cabe recordar que en octubre la propia Bolado se reunió en la capital de España con representantes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para conocer el estado del protocolo suscrito entre Camargo, Santander y el Ministerio en 2010 dentro del proceso de integración ferroviaria de la ciudad santanderina. La respuesta del personal estatal fue contundente: aquel pacto es papel mojado desde 2012. Con este escenario, la regidora tiró de pragmática y planteó una hoja de ruta más modesta pero a la vez más realista para unificar el centro del municipio y poder sortear la catenaria que la firmada previamente, que recogía un soterramiento cercano a los 700 metros de longitud.

Sin embargo, hasta el momento no ha habido pronunciamiento de ADIF. En este sentido, la alcaldesa lamentó que durante el acto de presentación de las actuaciones del corredor ferroviario Palencia-Santander celebrado la semana pasada De la Serna no calmara las inquietudes locales. De hecho, admitió que fue "una sorpresa» la ausencia de noticias, toda vez que en "la reunión que mantuvimos con ellos en octubre en la que presentamos nuestra propuesta se nos dijo que al no haber ministro debíamos aguardar hasta que el nuevo responsable ministerial lo estudiase, como hemos estado esperando".

En un escenario en que Camargo trata de elaborar a contrarreloj su futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de dejarlo listo o prácticamente rematado antes de las elecciones de 2019, el asunto ferroviario no es baladí. "Nos urge que desde Fomento nos ofrezcan una contestación al planteamiento que pusimos sobre la mesa en octubre para poder llevar a cabo una obra que es una demanda histórica de los vecinos" y con la que "poder integrar el centro urbano y poner fin a muchas décadas en las que ha estado dividido por el trazado ferroviario".

No solo eso. Los detalles aportados por el nuevo ministro sobre el futuro corredor han avivado la premura camarguesa. "Esta necesidad se agudiza aún más con el desdoblamiento de la vía planteado por el Ministerio, ya que medioambientalmente se sufrirá más, y así lo vamos a plasmar en las alegaciones que presentemos desde el Ayuntamiento al proyecto".

La regidora insistió en que "necesitamos conocer si la propuesta de soterramiento que trasladamos en su día a ADIF va a ser contemplada para saber cuáles son las opciones sobre las que tenemos que trabajar para elaborar el PGOU". Por ello, abundó en que "la respuesta del Ministerio no se puede demorar mucho más", ya que "es necesario conocerla para que podamos seguir trabajando en la redacción del documento inicial del plan, que queremos someter a exposición pública en próximas fechas", avanzó.

Vieja aspiración

Bolado recordó que De la Serna "conoce a la perfección la problemática, ya que él era alcalde de Santander cuando se rubricó el convenio entre las tres instituciones en 2010", por lo que confió en que "sepa valorar los beneficios que supondrá para los vecinos de Camargo el llevar a cabo esta actuación que hemos planteado y acabar con esta fractura en nuestro centro urbano".

El pacto atado hace siete años pivotaba en torno a que Camargo, que cuenta con suelo disponible, acogiera los nuevos talleres de ADIF que desaparecerían de Santander fruto del inicio del proceso de integración ferroviaria en la zona de Castilla-Hermida en la capital cántabra. Como contraprestación, se estipulaba el citado soterramiento de las vías para poder conectar por fin el núcleo urbano del municipio camargués, ganando más espacio de esparcimiento para la ciudadanía y acabando con la separación actual.