Alto Campoo abre sus pistas tras una madrugada a -12º

La gran novedad que ha traído a Cantabria esta ola de frío siberiano es la apertura de la Estación de esquí de Alto Campoo, donde se han registrado temperaturas de hasta 12 grados negativos en la madrugada. Este miércoles se ha inaugurado la temporada, eso sí con una oferta más bien escasa: cinco pistas abiertas y algo más de cinco kilómetros esquiables. Calgosa I y II, Pidruecos I y II y La Cabaña son las pistas en las que ya se puede esquiar, aunque desde la estación creen que el número de pistas disponibles irá creciendo de cara al fin de semana. Cantur anuncia, además, un precio especial para miércoles, primer día de apertura. La jornada completa, con lo que hay disponible, por diez euros (en temporada baja, la tarifa de un día ronda los 23).

Los esquiadores que lleguen hoy a la estación de Alto Campoo se van a encontrar una de las novedades de este año, la cinta (esa especie de tubo llamativo en el que desplazarse), y también verán el cambio en la fisonomía del terreno del popular –y peligroso– ‘valle de los caídos’. El piso allí se rellenó con el material extraído de la balsa de agua para los cañones, lo que ha permitido mejorar la pista.

En lo que respecta al tiempo, Cantabria sigue en alerta amarilla y así estará durante todo este miércoles, sobre todo en zonas del interior. La razón es las bajas temperaturas que trae consigo el frente frío que afecta a toda España y que ha entrado por el noreste peninsular. En algunas poblaciones de la región se van a registrar en esta jornada temperaturas negativas que no se habían registrado en lo que va de invierno. En Liébana y la comarca del Ebro, la agencia AEMET prevé que los termómetros puedan descender incluso hasta los -8 grados centígrados, mientras que en el centro de la región y el valle de Villaverde caerán hasta los -6. Este frío que congela Cantabria también ha servido para que este miércoles abra sus puertas las estación de esquí de Alto Campoo, donde a las ocho y media de esta mañana, la temperatura era de -12 grados en Tres Mares, -10,8 en El Chivo (la sensación térmica era de -29º) y -10 en Calgosa.

En el resto de la región, hoy habrá cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles, que pueden ser en forma de nieve a cualquier cota, salvo en el litoral, por el momento. Y es que para mañana el aviso amarillo se amplía a todo el territorio, incluida la costa. El litoral también se pondrá bajo cero.

Esta era la temperatura de Reinosa a las 9.00 horas. / SANE

Los vientos previstos para este miércoles son de norte y nordeste, intensos en el litoral y en las zonas altas, por lo que la sensación térmica hará que sintamos mucho más frío del que en realidad hace.

Esta alerta por este frente frío no ha afectado, por ahora, al estado de las carreteras, ya que siguen cerrados, como en estos últimos días, los puertos de Lunada y el acceso al Mirador de El Chivo, en Alto Campoo y es obligatorio usar cadenas para circular por el puerto de Estacas de Trueba. En otras carreteras de montaña de la región la nieve y el hielo están complicando la circulación por lo que se recomienda circular con mucha precaución y llevar cadenas, aunque no es obligatorio. Esto ocurre por ejemplo en la carretera que une Reinosa y Brañavieja (CA-183), del kilómetro 22 al 24, en el puerto de Pierdrasluengas, ya que la C-281, del kilómetro 16 al 34, también presenta hielo y nieve en la calzada; y en Palombera.

Y para mañana, su previsión es un poco peor. Temperaturas mínimas por debajo de -1 grado en muchos puntos del litoral e incluso alcanzando los -9 en valles del interior, advierten los expertos de la Agencia. Este tiempo va a durar unos días. Las previsiones para el viernes o el sábado no varían mucho. AEMET ha previsto otro descenso en las temperaturas mínimas para el día 20 y el fin de semana no presenta muchos cambios. Habrá heladas generalizadas en el interior que pueden ser localmente fuertes en el suroeste. En Potes, por ejemplo, para el viernes dan once bajo cero.