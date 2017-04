Cantabria se abona a los 25 grados

A falta de tres días para que arranquen las vacaciones de Semana Santa –muchos ya las están disfrutando–, el fin de semana ha sido el mejor escaparate para atraer turistas a Cantabria en las próximas jornadas festivas. Porque el tiempo en muchos puntos de la región ha sido más propio del verano que de la primavera que se inauguró hace dos semanas. Como el sábado, ayer las temperaturas máximas en diversas localidades rozaron o incluso superaron los 25 grados pasado el mediodía. Es el caso de Tama (Cillorigo de Liébana), donde los termómetros alcanzaron los 25,8 grados a las 16.40 horas.

Como en la comarca lebaniega, la sombra tampoco fue un problema en el sur de Cantabria. También por encima de los 25 grados estuvieron en Cubillo de Ebro (25,3) y Polientes (25,2), y rozaron esas marcas otros municipios como Ramales de la Victoria y Bárcena Mayor.

En Santander, tanto vecinos como visitantes se animaron a pisar las playas de la ciudad. Especialmente durante la mañana, antes de que la niebla hiciera acto de presencia. A última hora, en Valderredible lo que aparecieron fueron las tormentas, aunque de forma muy puntual. No se vio ni rastro de nubes en Potes. "Hemos tenido un fin de semana de verano. Esa es la mejor definición", explicaba Luz María Rodríguez, propietaria del Hotel Solatorre. Todavía no están al 100% de ocupación a pesar del gran trasiego de turistas que había por toda la comarca. Esperan llenarse a partir del jueves y hasta el domingo. "Esos son los días fuertes. Si hace bueno, mejor, pero para estas vacaciones, por lo menos en Potes, la gente hace las reservas con bastante antelación. No están a mirar el tiempo", cuenta.

26 incendios en un día

Aunque desde la Dirección General de Montes recuerdan que en la mayoría de las ocasiones los incendios son provocados, las condiciones meteorológicas de ayer no ayudaron a las cuadrillas que trabajaron sobre los 26 focos que se detectaron durante todo el día. De ellos, 15 continuaban activos a última hora de la tarde, pero ninguno suponía un peligro para personas o bienes. El más relevante por su extensión fue el de Rionansa. Lamasón, Los Tojos, Cabuérniga y Bárcena de Pie de Concha también sufrieron los incendios.