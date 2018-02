El hielo y la nieve 'atascan' el Alvia en el intercambiador de Palencia La nieve complica algunos tramos del trayecto del Alvia a Madrid. / J.L.Sardina Los viajeros procedentes de Santander, con salida a las 19.00 horas, llegaron ayer a Madrid con más de dos horas de demora, pasada la una y media de la madrugada JOSÉ CARLOS ROJO Santander Sábado, 3 febrero 2018, 11:40

El impacto del frío y la nieve, que se dejó notar ayer en forma de cortes de carreteras en la región, se ha notado también en el ferrocarril. Los pasajeros del Alvia, con salida de Santander a las siete de la tarde, llegaron a su destino, Madrid, a la una y media de la noche, con más de dos horas de retraso.

El 'atasco' se produjo en el intercambiador de Villamuriel (Palencia). «Parte de la maquinaria estaba helada, y hemos tardado mucho en poder hacer el cambio», revelan fuentes de Renfe. Lo habitual en estos casos, en que el mecanismo queda inutilizado, es recurrir a un cambio físico de los pasajeros, de tren a tren. Pero ayer fue complicado realizar ese paso por la incompatibilidad de los horarios de las llegadas y las salidas.

El resultado de la jornada: viajeros indignados que podrán reclamar la devolución completa del coste de su billete, si las condiciones lo permiten. Por norma general, salvo descuentos especiales, Renfe devuelve el coste del ticket si el retraso supera los 90 minutos.

Problemas con la electricidad

«Al principio nos dijeron que se habían congelado las ruedas, luego que no funcionaban los sistemas del tren y después que no respondía el pantógrafo, que conecta con la catenaria», explica Andrés Orozco, que viajaba ayer en ese tren. «La verdad es que sí que se fue en algún momento la electricidad del vagón; aunque en todo momento se mantuvieron las luces de emergencia. Se paró hasta la calefacción durante un tiempo, con lo que sí que debía haber algún problema con los sistemas. Me extraña que solo fuera algo mecánico del intercambiador».

Según la compañía estatal, «No es de esperar que vuelvan a producirse retrasos de esta índoleen los próximos días. Sí que es habitual que con este tiempo se atraviesen tramos complicados, que pueden dilatar el viaje hasta 20 minutos, pero no más».