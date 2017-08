La huelga de examinadores de Tráfico provocó la suspensión de 839 pruebas Imagen de archivo de unos alumnos esperando para examinarse en el centro de Herrera de Camargo. / Luis Palomeque En los exámenes de agosto se está dando preferencia a los afectados, con lo que «se aliviará el tapón» a la espera de los nuevos paros convocados para septiembre ÁLVARO MACHÍN Santander Martes, 8 agosto 2017, 07:31

Agosto servirá para rebajar el tapón. Será, como dicen desde las autoescuelas, «un alivio». Pero aún quedarán alumnos esperando a que les den fecha para examinarse y, en caso de aprobarlo, convertirse en nuevos conductores. Y todo con la incertidumbre de una huelga de examinadores que, si nada cambia, seguirá durante el mes de septiembre. Los paros de los 'jueces' en las pruebas para obtener el permiso de circulación convocados durante los meses de junio y julio han provocado en Cantabria la suspensión de 839 exámenes prácticos. En agosto no hay huelga convocada y se aprovechará para ir dando salida a los afectados. A los que directamente recibieron la llamada para acudir un día a la prueba y fue suspendida y también a los que, por los retrasos, ni siquiera recibieron la llamada. Con todo, según los datos de la Jefatura de Tráfico en la región, quedarán todavía unas 550 personas pendientes de que les asignen una fecha.

Hay un falso mito en lo de que no se examina en agosto. Eso era hace años, pero en Cantabria ya no ocurre. De hecho, aquí son meses de mucha demanda por las vacaciones de estudiantes, que aprovechan para aprender a conducir. Hay un paro veraniego «que suele ser de una semana o de ocho días» en función de la acumulación de personal en vacaciones. Este año, por ejemplo, por cómo caían las fiestas, se optó por tres días en julio (24, 26 y 27). Así que en agosto, más allá de los casos puntuales de los que tienen días libres (no está toda la plantilla trabajando), sí que se celebrarán exámenes durante todo el mes.

LOS DATOS 591 pruebas previstas este mes para, más allá de las 839 suspendidas, aquellos que se vieron afectados por los retrasos. 550 personas quedan ahora mismo pendientes de que se les asigne una fecha concreta para su prueba práctica. 90 autoescuelas existen aproximadamente repartidas por toda la región, empresas muy afectadas por la huelga.

Tanto en Tráfico como en las autoescuelas dejan claro que todo esto, en cualquier caso, no tiene nada que ver con la huelga de examinadores y que, de hecho, el calendario se decide a principios de año y se comunica a la central de Madrid en marzo (los paros empezaron en junio). Pero los centros que preparan a los alumnos sí que pidieron, visto lo visto, que este mes sirviera para dar salida a los afectados por la huelga. Que se diera preferencia a los que les suspendieron la prueba en los tres centros donde se celebran los exámenes en Cantabria (Santander, Torrelavega o Laredo). En Tráfico no tuvieron problema en aceptar.

Las cifras

«Durante los días en que ha habido huelga de examinadores (2 de junio y lunes, martes y miércoles entre el 19 de junio ,y el 31 de julio) se han suspendido, como consecuencia de la huelga, un total de 839 pruebas prácticas en esta Jefatura de Tráfico de Cantabria. Esas 839 personas directamente afectadas, o ya se han examinado o tienen ya fecha de examen para realizarlo en este mes de agosto», explica Nuria Colsa, subjefa Provincial de Tráfico. Más aún, tienen previsto realizar «unas 591 pruebas prácticas más de personas que, aunque no habían tenido fecha de examen uno de los días de la huelga, sí están afectadas indirectamente por el retraso producido por el aumento de las solicitudes de examen que se produce en período estival y por la propia huelga».

Colsa explica, además, que en estas últimas semanas el personal de la Jefatura se ha encargado de controlar las pruebas teóricas para que el tiempo disponible durante el paro de los examinadores (que suelen encargarse también de esto) se concentrara en las prácticas «y causar así el menor perjuicio posible».

«Con todo esto, quedarían unas 550 personas no afectadas por la huelga, pendientes de que les asignemos fecha de examen para realizar una prueba práctica», concluyen. «El tapón está hecho, pero para nosotros estos exámenes de agosto son un alivio», apunta Lucía Ortiz, presidenta de la Asociación de Autoescuelas de Cantabria.