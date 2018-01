«No tengo ningún problema con el presidente de los empresarios»

«¿Adelanto electoral? No, lo que nos faltaba», exclama el presidente Miguel Ángel Revilla, en respuesta a la petición del presidente de la patronal cántabra, Lorenzo Vidal de la Peña, de dar por finalizada la legislatura y convocar elecciones autonómicas y regionales ante la falta de iniciativa del Ejecutivo.

El presidente regional no ha querido entrar al trapo de las duras críticas hacia el Gobierno con las que se ha despachado el jefe de los empresarios, y deja en boca del consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, que hoy comentará los datos del paro del mes de diciembre, la respuesta debida al empresario. «Este es un país plural, donde la gente tiene sus opiniones y está en su derecho de decir lo que quiera, para eso está la libertad de expresión», se limita a apuntar Revilla, que no está sorprendido por los reproches del presidente de la patronal. «Sorpresa ninguna porque (Vidal de la Peña) viene haciendo comentarios negativos del Gobierno desde hace tiempo», apunta Revilla.

El jefe de la CEOE ha censurado al Ejecutivo porque «ni recibe ni escucha a los empresarios», y a Revilla, en concreto, le reprocha que en agosto de 2015, en el comienzo de la legislatura, le planteara la necesidad de redactar un proyecto estratégico para Cantabria y «quedó en llamarnos y todavía estamos esperando».

Pero el líder regionalista niega la mayor. «Yo personalmente he recibido al presidente de la CEOE ocho veces en estos dos años y medio de legislatura. No tengo ningún problema con él, siempre lo he tratado correctamente», explica. Si se vetó su presencia en el Parlamento regional, como pidió Vidal de la Peña para exponer la situación de Cantabria y proponer como solución una planificación a largo plazo, Revilla lo justifica. «En el Parlamento sólo hablan los diputados», insiste. La solicitud se cursó el pasado mes de julio, pero el portavoz parlamentario del PRC aseguró entonces que su comparecencia sería «ilegal». Fue quien se opuso con más contundencia. El PSOE abogó porque lo hiciera en la comisión, frente a Ciudadanos y Podemos, que respaldaron su presencia.