Más de 200 personas atrapadas en los aeropuertos de Roma y Santander por la cancelación de sus vuelos 01:56 Colas para reclamar en Santander / Alberto Aja La nieve caída durante la pasada madrugada en el aeródromo romano es la razón esgrimida por Ryanair para suspender ambas conexiones PILAR CHATO y RAFA TORRE POO Santander Lunes, 26 febrero 2018, 19:40

Mas de 200 pasajeros se encuentran atrapados en los aeropuertos de Ciampino, en Roma, y Seve Ballesteros, en Santander, tras haberse cancelado este lunes la conexión que Ryanair tiene entre ambas ciudades (en ambas direcciones). La explicación que les han dado a los viajeros es que la nieve caída durante la pasada madrugada ha cerrado temporalmente el aeródromo italiano y se han tenido que cancelar algunos vuelos hasta que se limpien y despejen las pistas. Eso ha hecho que el avión que debía salir de Italia a las 12.45 horas no haya despegado y por tanto el que partía de Cantabria a las 15.40 haya sido cancelado.

En Roma se encuentran atrapados 150 pasajeros que llevan allí desde antes de las 10 de la mañana sin que les den ninguna respuesta «satisfactoria». Les ofrecen una noche de hotel pero les dicen que no habrá avión antes del jueves o el viernes, según explica Ramón, uno de los afectados, que reconoce que la indignación crece por momentos. Lo que no les explican, cuenta, es por qué no hay una solución más rápida, dado que ya no queda nieve sobre la pista. «Es cierto que a primera hora había mucha, pero ahora luce el sol y ha empezado a salir algún vuelo. No pueden tenernos aquí, que nos saquen de alguna manera, en autobús o como sea», explica este cántabro. La última oferta que les han hecho es un vuelo a Madrid el jueves o uno a Santander el viernes. Sin embargo, la compañía solo les paga una noche de hotel. El resto de los gastos hasta ese día correrían a su cargo, aunque les dicen que guarden las facturas para una futura reclamación. «Aquí no hay ningún responsable, no nos han dado ni agua ni comida y llevamos desde las diez de la mañana. Es un desastre. Esto es impresentable», se quejan desde Roma.

En Santander el panorama era similar. Más de cien personas se agolpaban en los dos mostradores para resolver reclamaciones con los que cuenta el aeródromo cántabro. El cabreo aumentaba por momentos. Sobre todo, porque todos los usuarios se quejaban de la falta de anticipación con la que habían sido avisados. «El correo electrónico de la cancelación lo he recibido a las 14.52 horas. Y volábamos a las 15.40», explica Fernando Gutiérrez, que había diseñado una semana de vacaciones en la capital italiana.

Algunos de los usuarios apostaron por la vía más corta: cancelar el billete y que les devolvieran el dinero. Es el caso de Ignacio Argumosa e Isabel Arroyo, de Los Corrales de Buelna. «Es la tercera vez que me pasa. En navidades fue por una avería en el avión cuando íbamos a Marrakech. Otra vez cuando íbamos a Milán, en aquella ocasión por la niebla. Y ahora esto», explica Argumosa mientras cavila si podrá modificar para otra fecha sus vacaciones.

Pero no todos los usuarios estaban satisfechos con la devolución del importe. «Nosotros teníamos hoteles rerservados que ya no se pueden cancelar, entradas pagadas para ver el Vaticano, billetes de tren para desplazarnos por el país... Es todo un desastre. ¿Quién nos va a devolver ahora todo ese dinero», se lamentaba Federico Rodríguez. A su lado, un grupo de amigos debatía intensamente qué hacer. Si continuar adelante con el viaje que llevaban planeando hace meses o cancelar los vuelos. Darío de Cos, de Torrelavega, optó por la segunda opción. Sus amigos, Borja Rodríguez y Alejandro Andrea Iglesias, continuaron adelante con la aventura. «Hemos cambiado el vuelo por uno de Madrid a Nápoles para mañana martes a las 13.05 horas. Cogeremos un BlaBlaCar para llegar a Madrid y, una vez, en Nápoles, nos han dicho que hay trenes para ir hasta Roma. Llegaremos este martes por la noche, un día y medio después de lo previsto».

Pero no solo había viajeros cántabros en el Seve Ballesteros. Muchos provenían de comunidades vecinas. Es el caso de Aitor Soler, vecino de Avilés (Asturias). «Me han dicho que vaya a Madrid para volar mañana y que reclame los gastos de hotel y desplazamiento, pero tampoco me aseguran que me los cubran», explica. Tras la cancelación, Esmeralda Fernández tuvo que regresar dos veces en el día a Santander desde Bilbao. «Como en Ryanair no cogen el teléfono de información hemos regresado otra vez para anular también el vuelo del viernes desde Roma, ya que solo nos habían devuelto el importe del de hoy. Es todo una vergüenza», se lamenta.

Otros afectados, en cambio, se tomaron la cancelación del vuelo con buen humor. «¿Qué le vamos a hacer? El tiempo es el tiempo, ahí no se puede hacer nada», reconocía Pablo Álvarez, que debía viajar a Roma para coger otro avión que le trasladase a Bucarest, en Rumanía, donde reside.

Imagen del aeropuerto de Ciampino

El desencadenante de todos los problemas ha sido una intensa nevada que ha caído esta madrugada en Roma y que ha acumulado varios centímetros, lo que ha provocado problemas en la circulación, mientras que los colegios permanecen cerrados debido a la llegada de una ola de frío siberiano.

A pesar de las dificultades del trafico, los romanos y turistas están disfrutando de la inusual nevada y de la belleza de los monumentos de la capital como el Coliseo o la plaza de San Pedro cubiertos totalmente de blanco, según recoge la agencia EFE en Roma. Esta situación ha provocado enormes retrasos en los aeropuertos romanos de Fiumicino y Ciampino, donde tuvieron que ser cerradas durante algunas horas algunas pistas para proceder a retirar la nieve. También han sufrido cancelaciones vuelos con destino a Roma desde otros aeródromos del país.

Según la sociedad Aeropuertos de Roma la situación esta volviendo a la normalidad.

Durante la mañana se ha organizado una reunión del comité operativo de la Protección Civil para seguir la situación en Roma ante la ola de frío que podría durar al menos 36 horas.