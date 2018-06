Segundo parto por sorpresa en menos de 24 horas 061 El mismo equipo del 061 de Torrelavega que atendió a una madre que dio a luz en un autobús en Los Corrales ha acudido esta madrugada a otro caso en Cortiguera (Suances) | «Es muy raro, no me lo podía creer», dice una de las enfermeras DM . Santander Lunes, 4 junio 2018, 09:08

Un segundo parto por sorpresa en menos de 24 horas ha obligado a los servicios de emergencia a asistir de nuevo a una madre que no llegaba a tiempo al hospital. Ha sido esta misma madrugada, a las 4.20 horas, cuando una familia de Cortiguera ha llamado para pedir ayuda porque la niña nacía sin esperar. Hasta el domicilio se desplazaron ambulancias del 061 de Torrelavega y del SUAP de Suances, pero cuando llegaron «ya había nacido una niña preciosa con ayuda de su padre». Los sanitarios cortaron el cordón y trasladaron a las dos sanas a Valdecilla.

Dos bebés en un día Una mujer de 19 años da a luz una niña en un autobús en Los Corrales

Este tipo de avisos no suele ser habitual, pero lo extraordinario es que este mismo equipo de emergencias tuvo que asistir en el mismo turno de guardia dos casos similares. Fue también el 061 de Torrelavega el que se había desplazado hasta Los Corrales la mañana del domingo para atender a una mujer de 19 años que dio a luz en un autobús. El vehículo tuvo que parar en una estación de servicio de la localidad para que la madre fuera atendida. La niña nació bien y la ambulancia llevó a ambas a Valdecilla.

«Es muy raro atender un parto de este tipo, imagina dos en el mismo turno. Cuando me avisaron del segundo pensé que la médico estaba bromeando. No me lo podía creer», cuenta Miriam García, una de las enfermeras del 061 de Torrelavega que acudió a los partos en las últimas 24 horas. En el primero, fue otra viajera del autobús la que asistió a la madre hasta que llegaron las ambulancias. En el segundo caso, el de Cortiguera, fue el padre quien ayudó a dar a luz en el baño de su casa. «Dijo que no estaba muy nervioso porque tiene cabras y ya había visto muchos partos», recuerda Miriam, que ya tiene cierta experiencia en atender partos por sorpresa: «Me habrán tocado cuatro o cinco. Recuerdo uno que fuimos a Santoña o Castro y el niño nació en la ambulancia a la altura del Ikea de Bilbao, mientras les llevábamos a Cruces».