«El tren de alta velocidad estará acabado en 2023. Saldaremos esa deuda histórica con Cantabria»

«El discurso cansino del ‘España nos roba’ de Revilla es una gran mentira»

–Las relaciones con el Gobierno de Cantabria se han enquistado en los últimos meses. La ‘paz social’ que ambos firmaron hace una semana ni siquiera duró un día y acabó en los tribunales.

–Para mí fue una sorpresa. Lo que le trasladé durante nuestro encuentro es que elGobierno central no podía entender llegar a ningún acuerdo si recurre permanentemente a la descalificación y que queríamos hacer lo mismo que con el resto de autonomías: dialogar y sentarnos con lealtad. No entiendo por qué, una vez que se ha acordado una vía de normalización, se vuelven a verter determinados calificativos y se opte, en vez de por el diálogo y el acuerdo, por la judicialización. Sinceramente creo que no es la vía, pero, si se está en la bronca, es complicado mantener la normalidad en las relaciones.

–¿Van a cumplir con la deuda de los 90 millones que se reclama?

–El discurso cansino del ‘España nos roba’ del Gobierno es una gran mentira. Esta es la comunidad en donde mejor modelo de financiación existe, la que más sale beneficiada, y donde hay un compromiso de Mariano Rajoy con inversiones históricas. Déjeme poner unos ejemplos como la mal llamada Zona de Urgente Reindustrialización. La pregunta que yo me haría es por qué la Consejería de Industria no ha presentado proyectos para el Besaya cuando ha sobrado dinero del programa de reindustrialización. Y la Dependencia: todo lo que se está diciendo es absolutamente falso, porque el criterio es homogéneo para las comunidades autónomas y se debate y se acuerda en la correspondiente mesa sectorial en la que Cantabria está representada, por lo tanto no se debe ni un solo euro; y, por último, respecto a Comillas, el convenio expiró hace tres años por la falta de justificación en los gastos y el Ejecutivo lo sabe aunque lo oculta. Pero, además, ¿cuánto nos cuesta cada alumno de Comillas? Ese es el debate que realmente interesa y el que se está intentando tapar.