Zuloaga insiste en que quiere el cese de los responsables de MARE y Sodercan Pablo Zuloaga y Miguel Ángel Revilla, durante la firma este martes del pacto renovado. / Alberto Aja El PSOE y el PRC firman el nuevo pacto de Gobierno con el pulso por Salvador Blanco y Rosa Inés García como telón de fondo | Los regionalistas amarran el apoyo socialista para sacar adelante el presupuesto al alza que deseaban para el año preelectoral PILAR CHATO y AGENCIAS Santander Martes, 19 septiembre 2017, 19:24

Un líder del PRC, y presidente del Gobierno, cansado de tanto enredo interno en el PSOE, Miguel Ángel Revilla, y un líder socialista firme en su voluntad de formalizar los ceses propuestos pero más conciliador, Pablo Zuloaga. Este ha sido el escenario de la formalización del anexo al pacto de Gobierno que este martes han firmado regionalistas y socialistas, en una jornada en la que el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, el primer cargo que cae en la bancada socialista del Ejecutivo, ha dado su última rueda de prensa.

Los dos líderes han llegado al Parlamento después de que Miguel Ángel Revilla hiciera públicamente un llamamiento a la concordia -en el Foro de El Diario Montañés- y advirtiera a unos y otros de que la estabilidad del Gobierno ha de estar por encima de todo. Reconocía que había existido una «marejadilla», pero que él que no iba a dejar que llegara a «mar arbolada». Con estos precedentes, al ser preguntado por los ceses que la nueva dirección del PSOE ha exigido a Eva Díaz Tezanos, Pablo Zuloaga ha respondido que la vicepresidenta del Gobierno les ha «pedido tiempo» para «madurar su manera de afrontar» los relevos en Sodercán y MARE, Aunque la exigencia permanece.

Zuloaga ha intentado posponer las preguntas sobre la crisis interna del partido -él prefiere llamarlo «proceso de renovación»- y el enfrentamiento con la anterior dirección: «Aquí estamos para hablar del Gobierno, que es lo que hemos firmado y que intentamos que esto sea para bien y que funcione». Pero no ha podido evitar que el tema acaparase parte de la rueda de prensa.

En cualquier caso, no ha querido concretar cuánto tiempo ha pedido Díaz Tezanos para abordar los ceses de Salvador Blanco y Rosa Inés García, ceses que, ha dicho, están «pendientes» y «habrá que seguir trabajando en ellos». Zuloaga no da marcha atrás con esa exigencia de la dirección socialista que «ha sido clara» con esta cuestión, ha dicho esta mañana, cuando ha vuelto a explicar que ambos deben abandonar las dos empresas públicas para que el Gobierno «trabaje con un nuevo impulso y que las políticas que se desarrollen sean noticia por lo buenas que son para los cántabros, y no por lo cuestionados que estén o no sus dirigentes».

El líder socialista ha asegurado que la Dirección que lidera ha abordado estas cuestiones con Díaz Tezanos y que «en ningún caso» ella le ha planteado la posibilidad de abandonar el cargo de vicepresidenta del Gobierno por esos cambios. Una posibilidad, esta última, que ella misma apuntó el pasado sábado durante la fiesta de la Bien Aparecida.

«Quizá parezca que hablamos poco, pero la vicepresidenta y yo hablamos muchísimo, más de lo que parece en esta situación», ha añadido Zuloaga, que se ha expresado así a preguntas de la prensa tras formalizar la firma del nuevo pacto PRC-PSOE.

Unas horas despues, fuentes cercanas a la vicepresidenta aseguraban a EFE que Diaz Tezanos ha trasladado este mismo martes al secretario general del PSOE lo mismo que dijo públicamente en la Bien Aparecida, que quiere ser ella quien designe a sus colaboradores y que si sigue en el cargo lo hará con las mismas competencias y con el mismo equipo. «La petición de más tiempo es una invención», han indicado estas fuentes.

Pacto: más estabilidad y más presupuesto

El nuevo pacto es en realidad un anexo al rubricado el inicio de la legislatura. En él se establece como un principio fundamental la estabilidad del Gobierno y también los presupuestos regionales que, según este acuerdo, tienen que presentarse en plazo en la Cámara para ser aprobados antes del 30 de diciembre de este año. Los regionalistas consiguen así amarrar el apoyo de los socialistas a los próximos presupuestos, que tendrán un marcado carácter inversor y serán una herramienta clave para el asalto definitivo del PRC a la victoria en unas elecciones cántabras.

El acuerdo lo cerraron el fin de semana regionalistas y socialistas y fue ratificado el lunes por la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno y por el Comité Ejecutivo del PRC.

La adenda firmada este martes incide en la importancia de la estabilidad y fija los criterios de los presupuestos para 2018, con una previsión de incremento de en torno a un 5% en cada consejería respecto a este año. En virtud de este acuerdo, ese crecimiento se producirá siempre que las condiciones económicas y financieras de la comunidad autónoma lo permitan.

Ramon Ruiz, en su ultima rueda de prensa / Daniel Pedriza

La despedida de Ramón Ruiz Ramón Ruiz ha dado este martes su ultima rueda de prensa como consejero de Educación. El miércoles un Consejo de Gobierno extraordinario aprobará su cese, exigido por la nueva dirección del PSOE. La presentación del Plan Estratégico de Dinamización del Arte Rupestre de Cantabria ha sido su última comparecencia ante los medios, en la que ha valorado las últimas declaraciones de la dirección socialista y se ha mostrado «satisfecho» de su gestión al frente de la Consejería, en la que deja pendiente de aprobación un plan estratégico de Cultura que cree que está encauzado. De nuevo, palabras de felicitación para el trabajo y el apoyo de su equipo. «Sabes que cuentas con el apoyo de todos los que han estado al lado tuyo», ha asegurado. Respecto a la posibilidad de que la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos sea expedientada si no cumple con los ceses pedidos, Ramón Ruiz lo considera un «error». «En el Estado democrático, el que nombra cesa. Lo que no se puede es imponer un equipo a una persona que lo estaba haciendo bien», ha argumentado, y ha lamentado que desde la dirección del PSOE se utilicen los términos estatutos y reglamento de forma «aleatoria». En este sentido, ha ironizado con que mientras a su sustituto al frente de Educación, Francisco Mañanes, se le permite elaborar su equipo, a él se le va a cesar por defender a sus subordinados y a Díaz Tezanos se le «quiere abrir un expediente» por lo mismo.

Revilla ha asegurado que «la marejadilla» que ha supuesto la crisis abierta por los cambios en el Gobierno «ha pasado» y ha subrayado la importancia de los presupuestos. «A mí lo único que me preocupa es que podamos tener el 1 de enero los presupuestos. Porque sin presupuesto no hay nada y fuera del presupuesto no hay nada», ha dicho Revilla, que también ha insistido en que no quiere «más líos».

Zuloaga ha considerado que la firma de la adenda favorece que se avance en los presupuestos. «Y que se empiece a hablar del futuro de Cantabria y de cómo apuntalar las políticas sanitarias, educativas y de dependencia, además de otras inversoras», ha comentado, antes de comprometer que su partido «seguirá trabajando» por el futuro de la región.

El secretario general del PSC-PSOE ha comentado, en este sentido, que desde hace dos años el Ejecutivo PRC-PSOE «está resolviendo los problemas de Cantabria» tras una legislatura «dura» de gobierno del PP. Y ha apuntado que «queda mucho trabajo por hacer» y que el PRC y el PSOE seguirán «poniendo por delante» de sus «intereses partidistas» los de Cantabria y sus ciudadanos.

Revilla ha recordado que el miércoles se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se cesará al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, y se nombrará a su sustituto, Francisco Fernández Mañanes, y a su equipo.