El alcalde de Laredo propone a los carrocistas abonarles la subida del material

Los seis carrocistas que se han inscrito a la próxima edición de la Batalla de Flores de Laredo, fiesta declarada de interés turístico nacional, mantuvieron ayer un encuentro con el alcalde pejino, Juan Ramón López Visitación (PSOE), en el que éste les propuso que el Ayuntamiento se haría cargo de sufragarles el incremento del coste de los materiales, que, este año se calcula en un 15%. Para ello, los carrocistas tendrían que presentar al Consistorio pejino todas las facturas de los gastos de material.

Una vez conocida la propuesta del regidor municipal, los artesanos mantendrán un encuentro entre ellos el próximo lunes, 6 de febrero, en el que decidirán si la aceptan o si bien ponen sobre la mesa una contraoferta.

A bote pronto, la propuesta del alcalde de Laredo no ha sido bien acogida por los carrocistas, según señaló ayer a este periódico Ángel Gutiérrez, de la Asociación Come Golayu Que Lo Ha Hecho Güela, ganador de la pasa edición. "Es inviable. No nos convence porque tendríamos que estar constantemente presentando facturas al Ayuntamiento".

Este carrocista cree que el problema de fondo sobre este tema es que "la gente no sabe cuánto cuesta hacer una carroza".

Como ejemplo, asegura que la suya del año pasado, ‘Astaroth’, que fue la que se adjudicó el primer premio, se llevó 14.500 euros, mientras que el coste total de la alegoría ascendió a los 23.000 euros. "Teniendo en cuenta que los patrocinadores que tenemos ahora no son como los de hace años, pues evidentemente no nos da. Pero si a eso le sumas que este año el material –utilizan derivados del petróleo– se ha encarecido un 15%, pues hablamos de que el coste sube unos 3.450 euros, que es imposible sacar con patrocinios".

Ante esta situación, el representante de Come Golayu Que Lo Ha Hecho Güela cree que tendrán que presentar una propuesta entre todos que vaya en la linea de subir los premios como plantea Izquierda Unida. "Lo que propone IU no está mal, pero ni con eso llega".

Hay que recordar que la propuesta de IU de Laredo pasa por subir 25.000 euros los premios de este año, que ascienden a 125.000. Además, creen que hay que hacer el reparto de premios de otra forma.

"Al final habrá acuerdo"

Ángel Gutiérrez cree que tarde o temprano habrá un acuerdo entre el Ayuntamiento y los carrocistas. "Estamos condenados a entendernos por el bien de la Batalla de Flores". Eso sí, cree que las negociaciones se prolongarán en el tiempo. "De momento estudiaremos la propuesta del alcalde, aunque no la vemos viable y después le presentaremos la nuestra a ver si acepta".