Scorpions actuará en Torrelavega

Será el 12 de julio. En los Campos del Malecón sonará 'Still loving you', 'Wind of change', o 'Big city nights'. Y no serán versiones, sino los temas originales de Scorpions interpretados por la propia banda.

Alemanes, formados en los 60 y con un primer disco en 1972, los míticos rockeros acaban de ser anunciados como el postre del menú jubilar en lo que a música se refiere. Tras Jean Michel Jarre, Enrique Iglesias y el ciclo de conciertos de Escenario Santander, la consejería de Turismo cubre ahora la apuesta por el formato más rock.

'Return to forever' es el último disco de Scorpions, que llevan más de 50 años sobre los escenarios, sumando más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Influenciados en sus orígenes por Jimi Hendrix, en especial su guitarrista Uli Jon Roth, en los 80 depuraron su propuesta añadiendo melodías y producciones más radiables y se convirtieron en el grupo heavy que también gustaba al público femenino, derribando muros de género. A pesar de no haber sacado nada reseñable en las últimas décadas, tienen un show impecable cargado de éxitos de demanda popular que garantiza el éxito del programador, en este caso, el Gobierno de Cantabria.

Las entradas se pondrán a la venta el martes, 14 de febrero, a las 10.00 horas, en la web oficial del evento, www.scorpionstorrelavega.com y en los principales canales de venta de entradas.

La actuación del grupo alemán se suma a las propuestas culturales que contribuirán a proyectar internacionalmente la marca del Año Jubilar Lebaniego, lo que según destacan los organizadores "potenciará el turismo en la comunidad y, en particular, en la comarca del Besaya".

La banda alemana ofrecerá dos únicas fechas en España dentro de su gira europea; el concieto de Torrelavega y dos días después, en Mérida.

El concierto de Scorpions cuenta con el respaldo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria y el Año Jubilar Lebaniego, la colaboración especial del Ayuntamiento de Torrelavega y está producido por Mouro Producciones y Get In Promociones Musicales.