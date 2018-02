Fútbol-Racing Pouso anunciará esta tarde que será el próximo entrenador del Racing El técnico vizcaíno ha alcanzado un acuerdo para dirigir al conjunto verdiblanco hasta el 30 de junio, aunque todavía no ha firmado ni ha anunciado su desvinculación con el Logroñés ASER FALAGÁN Santander Martes, 6 febrero 2018, 14:35

Carlos Pouso ofrecerá esta tarde a las 16.00 horas una rueda de prensa en Las Gaunas, junto al vicepresidente del Logroñés Juan José Guerreros, en la que anunciará su desvinculación del club riojano para convertirse en el próximo entrenador del Racing. El técnico vasco acaba de alcanzar un acuerdo con los cántabros para dirigir el equipo hasta el 30 de junio, con la posibilidad de prorrogar su contratación en caso de ascenso a Segunda División, pero todavía no ha firmado su contrato, de modo que el Racing no puede oficializar un fichaje que legalmente todavía no se ha producido. En las oficinas de los Campos de Sport se da por hecho que Pouso habrá firmado ya a esa hora su rescisión, pero hasta entonces no oficializará el fichaje.

El Racing pone fin así a jornada y media de conversaciones formales, si bien el club había sondeado ya mucho antes al leiotarra, hasta hace unas horas director deportivo del Logroñés. De hecho, su compromiso con los blanquirrojos era una de las trabas a su incorporación, puesto que los riojanos podían dificultar su salida buscando una compensación económica por la rescisión del contrato. Pero Pouso, que negociaba con permiso de su club, ha salvado también este escollo y mañana mismo entrenará al equipo, si se cumple el guión previsto.

El técnico vasco sustituye a Ángel Viadero y recoge un equipo que pese a ocupar el tercer puesto del Grupo 2 de Segunda División B atraviesa una seria crisis deportiva. A ocho puntos del líder, el Sporting B. El entorno ya ha mostrado su malestar y el despido de Viadero ha sido la primera consecuencia de un progresivo distanciamiento del que el entrenador no era el único responsable, y del hastío de tres años en la categoría de bronce.

Con la incorporación de Carlos Pouso llega a los Campos de Sport un entrenador veterano (60 años), con 69 encuentros dirigidos en Segunda División y 316 en Segunda B. Sus principales logros fueron el ascenso a la categoría de plata con el Mirandés y la clasificación para las semifinales de Copa del Rey, ese mismo año, con el conjunto burgalés, revelación absoluta del torneo.

A priori se trata de una apuesta continuista, ya que el estilo de Pouso se asemeja en ciertos aspectos al de Ángel Viadero. Le gusta cimentar sus equipos desde la parte trasera y se decanta por el pragmatismo. Fútbol práctico. Su sistema más habitual es el 4-3-2-1 y trabaja concienzudamente para aprovechar las acciones a balón parado. Afable, dicharachero y accesible en el trato, quienes le conocen dicen de él que en su trabajo es un tipo serio.