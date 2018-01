«Una victoria de autoestima»

César Díaz: «Julen me puso un centro perfecto y el remate salió bien»

Tres semanas. Tres goles. Que han valido seis puntos. La serie se abrió con el 3-1 del Arenas-Racing, que marcó una nueva crisis deportiva, pero acto seguido dos tantos suyos han propiciado las victorias por 1-0 ante Gernika y Mirandés.

«Me encuentro bien, pero no solo estoy contento por marcar, sino por el trabajo del equipo, que al final es lo importante. Después de una lesión de larga duración y especialmente dura para un jugador de mis características ahora me encuentro bien». El albaceteño es otro futbolista muy diferente al de hace un mes, y en un inmejorable estado anímico reparte méritos entre sus compañeros: «Julen me puso un centro perfecto y el remate salió bien. Lo trabajamos durante la semana y al final ha salido», se felicitaba reivindicando el trabajo colectivo tras superar otro duro bache en el que el equipo estuvo de nuevo cuestionado.

En cuanto al duelo, recurrió al manual: «Este era un partido muy importante» Obvio, pero completamente cierto. «Hemos tenido un buen comienzo, con varias llegadas peligrosas, y después es normal que bajáramos un poco el ritmo. Sabíamos que al final ellos iban a apretar, pero hemos sabido sufrir y la gente también nos ha apoyado mucho».

En cuanto a la inminente visita del líder, el Sporting B, quiso restar presión, que no importancia, al duelo: «Es un partido más. Ante un rival que está muy bien y con unos chavales jóvenes que están haciendo una gran temporada, pero nosotros lo afrontamos como uno más», defendía.