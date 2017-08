El suelo del antiguo Master se rebajó medio metro sin licencia y el Ayuntamiento no lo detectó Antonio 'Sane' La Administración local entrega los informes técnicos a las partes afectadas, la Fiscalía y la oposición PILAR CHATO Santander Viernes, 11 agosto 2017, 19:54

Hasta medio metro se rebajó el suelo del antiguo pub Master, en el que se estaban ejecutando obras cuando se desplomó parcialmente el numero 57 de la calle del Sol el pasado 19 julio. Esos trabajos, que tenían como finalidad situar la solera a nivel de calle fueron realizados en abril, carecían de licencia y no fueron detectados por la aquitecta municipal que visitó las obras tras las quejas de los vecinos por la aparición de grietas.

El informe de la arquitecta municipal entregado al Ayuntamiento de Santander afirma que el derrumbe del edificio de la calle Sol demostró que se habían hecho obras en el inmueble «que no fueron autorizadas ni destacadas» porque ya estaban finalizadas en el momento en que la técnico realizó la inspección al edificio y por «no reflejarse la realidad en el proyecto que obtuvo licencia». Esas obras no detectadas son el rebaje de la solera que el informe de los bomberos cuantifica en unos 50 centímetros. Según los informes, en el momento del desplome la obra en el antiguo local del Master estaba hecha ya en un 75%, y faltaban por hacer parte del último falso techo, pintura y remates.

El Ayuntamiento de Santander ha hecho hoy público un resumen de los informes de la Policía Local, los Bomberos, la arquitecta municipal, el técnico de la comunidad de vecinos y el responsable de licencias, en los que se regogen afirmaciones textuales del los informes. Todos ellos han sido remitidos a las partes afectadas, los partidos de la oposición y la Fiscalía. Recordar que los Juzgados de Santander tramitan dos denuncias: una de los propietarios del local que estaba siendo reformado y otra de Ganemos, que se suman a la denuncia ante Fiscalía de Santander Sí se Puede.

Esta es la primera vez que se difunden contenidos de informes oficiales, ya que hasta ahora las valoraciones habían sido políticas o por referencias de los responsables municipales tras las consultas a las personas implicadas en el proceso de las licencias, las obras o las denuncias de los vecinos. Sigue sin haber una conclusión tajante de quién o qué provocó el desplome, aunque ya se reconocen hechos que pudieron ser determinantes. El siniestro tuvo lugar el pasado 19 de julio, poco despues de una nueva alerta de los vecinos. El desplome de la mitad de edificio dejó sin casa a nueve familias y afectó a un negocio abierto en los bajos. El derrumbe no atrapó a nadie, todos habían logrado salir tras la orden de desalojo dada por los bomberos al comprobar el estado y dimensión de las grietas denunciadas por una vecina. La otra mitad del edificio quedó en pie y se ha salvado.

En la nota difundida por el Ayuntamiento se señala que la arquitecto giró una visita al local tras las quejas de la comunidad de vecinos y allí apreció que el suelo se encontraba al nivel de la calle. Sin embargo, la arquitecto municipal no tiene conocimiento de que el suelo del local estuviera originalmente a varios niveles, y que hubiera sido rebajado ese medio metro, porque esto no aparecía «ni en los planos del proyecto ni en la situación actual del edificio, ni en la definitiva».

Hasta que no se produjo el derrumbe, indica el Ayuntamiento, la arquitecto no tuvo conocimiento de obras en el suelo, que se habían realizado en abril, por lo que cuando ella realizó la primera inspección en junio ya estaban acabadas. Aún así, esa visita ya permitió constatar que las obras superaban las autorizadas y recogidas en dos licencias de obra menor y, aunque no apreció «afección estructural digna de mención», sí ordenó la paralización de las obras hasta que se diera licencia de obra mayor. Sin embargo, la paralización no llegó a hacerse efectiva porque cuando llegó la orden expresa ya se había obtenido la licencia de obra mayor y se continuó trabajando.

La orden de paralización la recibió la policía local el 26 de junio, pero al proceder a ejecutarla, el promotor le dijo que ya había licencia y el servicio de obras del Ayuntamiento les confirmó que había quedado sin efecto la orden de parada. El 6 de julio la comunidad presentó un segundo escrito con un informe técnico donde se habla de las obras de rebaje del solado hasta el nivel de la calle y de la apertura de nuevos huecos en la fachada este que, aseguraban, era ciega originalmente. Sin embargo, la arquitecta comprobó que estos huecos existían previamente aunque tiempo atrás se hubieran cegado. Lo que sí reconoce en su primera visita es que dos de ellos se habían incrementado hacia abajo «para incrementar su verticalidad» y el tercero estaba cegado parcialmente, y «por lo tanto, las obras de la fachada en esos momentos no suponían una afección significativa para la estabilidad estructural».

La nota de prensa del Ayuntamiento plantea que, tras ese segundo escrito de los vecinos, «no se consideró urgente ir a revisar las grietas» porque el informe adjuntado por la comunidad se refería a los hechos en la fachada, ya cotejados anteriormene, y aunque haga mención al rebaje de la solera no indicaba «la verdadera dimensión de la demolición de los niveles primitivos». Por ello se iba a hacer una segunda visita, pero como mera comprobación de daños aparecidos durante el curso de unas obras, para ordenar su reparación.

Imagen del interior del local en obras donde se ve el rebaje del suelo o solado / DM

Informe de los bomberos

El informe de los bomberos concluye, según el Ayuntamiento, que «el derrumbe se produciría por la pérdida de verticalidad del muro de carga de la esquina de fachada oeste/norte, que se podría afirmar que el estado de la solera del local se encuentra por debajo de la cota original y se comprueba en fotos que los avances existentes bajo la fachada oeste han sido comunicados, cuando originalmente no lo estaban». No obstante, aplaza un juicio sobre las causas del derrumbe a ver la situación tras el desescombro y «verificar las posibles intervenciones en la estructura y cimentación que se han podido realizar».

Cronología de las licencias

En cuanto a la cronología de las licencias, el técnico que las tramita indica que el 30 de marzo se solicita obra de licencia menor para la extracción mediante medios manuales de revestimientos de madera. Se le da autorización. El 26 de mayo se solicita otra licencia de obra menor para comprobar los huecos originales existentes en la fachada del local. Ante una consulta de Tainsa, la empresa de ingeniería encargada de la obra, se les comunica que unas obras de cambio de carpintería y revestimiento de fachada completa excederían la licencia de obra menor. El 12 de junio se pide licencia de obra mayor con la dirección técnica de un ingeniero industrial. Como no se trata de obras estructurales se considera competente a este técnico. El alcance de las obras proyectadas y autorizadas, insiste el informe del funcionario según el Ayuntamiento, era exclusivamente de acondicionamiento interior y sustitución de carpintería en huecos existentes, un caso en el que solo hubiese sido preceptiva la intervención de un arquitecto si se tratara de un edificio protegido por el PGOU.

Experto externo: fisuras de gran tamaño El experto externo describe los daños apreciados durante la visita girada a las 14. 00 horas del 19 de julio, horas antes del derrumbe, con la aparición, en todos los pisos de la mano izquierda, de fisuras de gran tamaño, con inclinación de 45º que indican un asiento de los muros de carga de la parte norte y oeste del edificio. En el exterior del bloque observa que la fachada oeste se encuentra desplomada en su base hacia el interior del edificio, la acera anexa está inclinada hacia el bloque de viviendas, existe una grieta entre la acera y el muro de separación con el edificio colindante y se aprecian fisuras a 45º hacia el norte en los machones de la fachada oeste. En la parte norte aparece también una fisura en el suelo paralela a la fachada y una grieta horizontal a la altura del forjado de la planta primera, junto con desconchones y rotura de ladrillos en el muro de carga. En la inspección al local que tiene lugar ese mismo día antes del derrumbe, se comprueba que se encuentra pandeado el alicatado de la zona norte en el muro oeste. En la visita de inspección realizada el 22 de julio, se verifica que los pisos de la mano derecha no presentan fisuraciones ocasionadas por la caída parcial del edificio, en los de la mano centro solo se aprecian fisuras en las habitaciones ubicadas junto a los pisos de la mano izquierda, que se encuentran parcialmente demolidos.

Nueva visita de los tecnicos

El Ayuntamiento de Santander señala que la semana que viene, cuando se finalice la demolición y desescombro del edificio, está previsto realizar una nueva visita para que los peritos de todas las partes puedan volver a acceder al local y continuar tomando datos para sus informes periciales.

La alcaldesa, Gema Igual, ha hecho hincapié en la «total transparencia» con la que está actuando el equipo de Gobierno y la «diligencia de todas las acciones». A partir de este viernes habrá diez días habiles para que las partes presenten alegaciones al expediente sancionador.