La noche de Halloween termina con un coche, un contenedor y una papelera calcinados en Santander

No hay noche de Halloween que no deje un reguero de incidentes en la capital cántabra, y este año no ha sido diferente aunque tanto la Policía Local como los Bomberos aseguran que ha sido una "noche tranquila".

La quema de un coche, un contenedor y una papelera completan el balance de salidas de los agentes que recibieron varias denuncias por el lanzamiento de huevos contra autobuses urbanos y la vía pública. Pese a esto, "la noche fue tranquila", aseguran.

Y es que estaban prepados para conseguir que así fuera porque, como ya anunció este periódico, la Policía reforzó su dispositivo nocturno habitual.

El incidente más grave se produjo en El Sardinero, concretamente en la calle Duque Santo Mauro, hasta donde tuvieron que ir los bomberos para apagar el fuego que calcinó un vehículo y que dañó al que estaba aparcado justo delante, como puede verse en estas imágenes.

La quema de un contenedor en Vía Cornelia y una papelera en Duque de Ahumada completan los altercados de la noche junto al lanzamiento de huevos.

Menos huevos que otros años

La Policía Local de Santander reforzó la vigilancia en las zonas más sensibles de la ciudad, entre las que destaca Valdenoja, foco de diferentes altercados en fechas anteriores. Éste ha sido ha sido uno de los epicentros de incidentes más habituales durante los últimos 'Halloweens', un punto en el que el lanzamiento de huevos desató en 2012 un multitudinario enfrentamiento entre cerca de 50 personas que en la que tuvieron que intervenir hasta seis coches de policía, y que acabó saldándose con 4 denuncias y 15 personas identificadas.

El lanzamiento masivo de huevos se ha convertido en los últimas ediciones de Halloween en un 'clásico' que el año pasado también dejó irreconocible la fachada del Colegio Las Esclavas de Santander, tras recibir decenas de impactos. Esta madrugada, la Policía Local no destaca ningún caso concreto pero reconoce que recibieron "varias llamadas" por este tema.

El refuerzo policial en Santander también tenía como objetivo evitar la quema masiva de contenedores, que ya se produjo el año pasado tanto en la capital cántabra como en Camargo. La pasada noche, los bomberos tuvieron que sofocar el fuego de uno en la céntrica Vía Cornelia.