«Todas las colaboraciones que he hecho con famosas han sido orgánicas»

Sócrates Sánchez Santander Jueves, 29 de mayo 2025, 18:49

«Ser de Santander es un storytelling que siempre va contigo». Así ha sido el arranque de la ponencia del diseñador santanderino Ze García. Pese a marcharse de pequeño a Barcelona, su unión con la «tierruca» ha seguido patente con visitas obligadas durante el verano y la Navidad. «Yo trabajo mucho con el imaginario, soy muy cinematográfico y tengo la idea en mi cabeza de como es Santander y veo el cambio que ha vivido la ciudad», ha explicado.

Una relación con la costura que nace desde bien pequeño, con diez años su madre le apunta a costura. «Sigo siendo ese niño que quiere pintar, cantar y coser. Todos los pasos que he ido dando en toda mi vida siempre me han llevado hacia el mismo camino, entonces mi objetivo lo tenía muy claro». Asimismo, el diseñador cuando ya trabajaba para Armani soñaba con tener su propia marca. «Yo siempre he pensado como marca, nunca he pensado como diseñador sí que es cierto que mi ambición y mi proyección fue hacia una marca, a mi me gusta la dirección creativa y artística».

Uno de los puntos de inflexión que han marcado la carrera del diseñador ha sido el trabajo con creadores de contenido que en aquel entonces no eran tan conocidos. «Cuando empecé yo, tenías la posibilidad de ser tu propia marca, y tu propia agencia de comunicación. Antes de que naciera Instagram, tú solo podías imaginar tener una firma si tenías un presupuesto cuantitativo para poder pagar una agencia de comunicación», ha descrito García. «Ahora estamos como en el polo opuesto. Cuando yo empecé con el proyecto esas niñas que ahora veis que ya son 'celebrities' tenían diez mil seguidores como era el caso de María Pombo». Esa apuesta por estas jóvenes influencer le permitió posicionarse y conseguir ese reconocimiento mediático: «Las marcas consideraban que no eran el target objetivo porque eran demasiado jóvenes».

Aunque sin duda, la colaboración con famosas que le catapultó a la fama fue vestir a la creadora de contenido Dulceida. «Ella no vendió la exclusiva de su boda, nunca dijo cuando se iba a casar y de repente... lo petó», ha subrayado el diseñador. «A partir de ese momento, nos decidimos por vestir a novias».

García ha confesado durante la conversación que ha mantenido con las periodistas Leticia Mena y Laura Chamorro la importancia de manejar la cuenta personal de Instagram. «Por ahí mantienes las conversaciones más directas y reales, nacen la oportunidad de las colaboraciones porque son orgánicas». Uno de los momentos más reconocibles a nivel internacional fue cuando Elsa Pataky lució unos de sus vestidos en la gala de los Oscar de 2024.

El diseñador también ha querido hablar de sus años alejados de la pasarela: «Ante los desfiles tenían mucho sentido porque es cuando iban los compradores de marcas, la verdad a comprar y a ver el desfile». Y es que García critica que los creadores no pueden controlar los invitados que van a asistir a ese desfile. «Si no se va a respetar ese front row, pues hay marcas en las que lo humano no les perjudica, pero en mi caso me perjudicó el último desfile que di antes de mi reaparición hace unas semanas».

Y es que después de cinco años sin pisar las pasarelas, Ze García volvió con fuerza y por todo lo alto con una colección exclusiva e inédita presentada en el Museo Balenciaga de Getaria, en el marco de San Sebastián Moda Festival (SSMF). Una vuelta que reconoce vivió con «tensión, pero con un montón de cariño y con un montón de ganas». Uno de los contratiempos en su vuelta a los desfiles los vivió con la música, algo que se ha encargado de recordar Laura Chamorro, también directora del San Sebastián Moda Festival. García ha reconocido que tuvo que darle una vuelta a la propuesta musical porque era todo un reto mostrar 42 looks con solo 15 modelos. «Me parecía poquísimo entonces necesitaba ralentizarlas un poco porque llevan mucho complemento, lo tengo que controlar y que esté perfecto», ha argumentado.