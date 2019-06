Básicos para un maquillaje perfecto BELLEZA DMODA Comparto cinco productos que os resultarán muy eficaces para crear diferentes looks ALEXANDRA PALAZUELOS Viernes, 21 junio 2019, 18:11

¡Hola, 'happylovers'! Como una apasionada del maquillaje que soy, he de confesar que tenía muchas ganas de realizar este vídeo. Hoy voy a contaros cuáles son mis productos favoritos de mi marca referente de maquillaje y no lo digo «barriendo para casa», ya que trabajo para M.A.C. desde hace algo más de tres años, y he de reconocer que la adoro.

He seleccionado los cinco productos que más me gustan y más utilizo tanto para mí como en mi trabajo. Creo que son opciones interesantes para un amplio abanico de personas y, además, con muchos tipos de uso. Y algo que os gustará, ¡están llenos de posibles trucos! Ahora toca pasar a la acción...

Espero encantada vuestras dudas o comentarios y, como siempre, os animo a visitar mi canal de YouTube, donde comparto otros muchos contenidos de maquillaje , diferentes consejos de belleza y mis clásicas revisiones de los productos para inspirarnos en vuestra compra 'beauty'.

Si os quedáis con ganas de más mundo 'happy', me encontráis en las redes sociales: Instagram y Facebook. ¡Sumando amor!

¡Besos mil! ¡Hasta la semana que viene!

Síguenos en: