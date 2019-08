¿Qué básicos de maquillaje no pueden faltar en tus vacaciones? BELLEZA DMODA Recreo un look sencillo que seguramente sea el que más me salve de apuros durante mi viaje ALEXANDRA PALAZUELOS Viernes, 30 agosto 2019, 18:36

¡Hola, 'happylovers'! En este vídeo espero no daros envidia, he esperado hasta casi finalizar el verano para irme de vacaciones y, por ello, he pensado que os gustaría que mostrara mi neceser de maquillaje que me llevaré a mis vacaciones.

Me voy literalmente con lo justo, así que me parece aún más práctico enseñarlo con detalle y recrear el maquillaje más sencillo que seguro sea el que más veces repita en el viaje.

Si también vuestra desconexión es tardía o simplemente queréis investigar para futuras escapadas, espero que el contenido os sea útil. Me repito, pero si os aparece cualquier duda, me podéis preguntar. Además, la belleza sigue en mi canal de YouTube, con otros tutoriales de maquillaje, diferentes consejos 'beauty' y esas revisiones de productos en las que os cuento todo lo que uso sin complejos.

Ni en vacaciones podré separarme de las redes sociales: Instagram y Facebook. ¡Por allí nos vemos y seguimos!

¡Besos mil! ¡Volveré con las pilas y el neceser cargado!

