Descubre qué productos pueden revitalizar tu tocador

¡Hola, 'happylovers'! El verano está siendo muy intenso y sí, no puedo evitar probar productos nuevos y hacer mis particulares valoraciones. Os recomiendo buscar un sitio cómodo porque esta vez prometo contenido. Así, por delante tendréis media hora para ver los muchos esenciales que he terminado. No me corto y os cuento cuáles me han gustado más y cuáles no tanto.

Desde aquí quiero hacer especial mención a un producto que no creo que veamos más por aquí, los discos de algodón que he sustituido por otros que próximamente os enseñaré que son reutilizables. Porque, poco a poco, voy transformando mi tocador en un lugar más sostenible, aunque tengo la sensación de que nunca lo haré del todo bien y en ocasiones resulta un poco frustrante.

Después de tanto comentario puede que se os planteen dudas y estaré encantada de contestar lo que os inquiete, belleza mediante. Si os quedáis con ganas de más, siempre podéis visitar mi canal de YouTube, una suma de tutoriales de maquillaje , variados consejos de belleza y otras revisiones de productos igualmente completas y espero que inspiradoras.

