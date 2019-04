Labios más gruesos y pestañas densas sin cirugías BELLEZA DMODA Comparto mi rutina de maquillaje y los productos que os permitirán sacaros el máximo partido ALEXANDRA PALAZUELOS Viernes, 26 abril 2019, 16:56

¡Hola, 'happylovers'! Una de las tendencias más en auge de la temporada en el sector cosmético es lucir un labio potente y definido, junto con unas pestañas con volumen y densidad.

En algunos casos es posible conseguirlo sin cirugías ni extensiones. La rutina que comparto con varios productos es lo que suelo utilizar y a mí me funciona. Os lo dejo como sugerencia, para probar, porque también puede funcionaros, ya que son productos económicos y hasta un poco universales.

Uno de los productos que no he incluido porque no lo utilizo en mi día a día, pero sí os lo recomiendo a vosotras y en el vídeo se me olvido por completo es el exfoliante de labios de MAC ('Lip scrub'). Con un par de veces por semana será vuestro aliado para retirar todas las piedrecitas muertas y lograr así un labio en un estado óptimo para maquillarlo.

El producto para el tratamiento de las pestañas, que no os lo digo en el vídeo, lo podéis encontrar en la Calle Cádiz, en Santander, en la tienda de productos de cosmética y peluquería Premier.

¡Espero que os guste el vídeo y lo pongáis en práctica!

Como siempre, os animo a comentar o plantear dudas, pero también a que podáis ver otros contenidos en mi canal de YouTube, donde lo mismo hablo de maquillaje , que comparto consejos de belleza y mis revisiones de los productos para seguir aprendiendo juntas de la belleza que tanto nos gusta.

Además, podéis seguirme en las redes sociales: Instagram y Facebook, donde comparto mi realidad más 'happy'.

¡Besos mil! ¡Buen fin de semana!

