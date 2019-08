Un maquillaje de boda que no deja indiferente BELLEZA DMODA Quería salir de mi zona de confort y he optado por un look muy rasgado y marcado en el extremo ALEXANDRA PALAZUELOS Viernes, 2 agosto 2019, 17:05

¡Hola, 'happylovers'! Hace unos días me fui de boda y lo que menos pensaba era que os fuera a gustar tanto mi maquillaje como para dejarlo plasmado en vídeo. Os confesaré que me lo habéis pedido tanto que al día siguiente, aunque agotada, decidí recrearle de nuevo para no olvidarme de ninguno de los detalles que con tanto amor hice para este look.

La base es una piel muy bonita mate, pero luminosa y un ojo todo lo contrario a lo que suelo hacerme, muy rasgado y marcado en el extremo. Salir de mi zona de confort es mi truco para no ir igual a los eventos que tengo, sino me veríais siempre igual y eso lo odio.

No se grabó bien cómo me hice las ondas en el pelo, una tendencia muy actual, pero con una técnica que es más antigua que la orilla de la mar. ¡Tenéis que probar! Y ya sabéis, cualquier duda o sugerencia, ¡en comentarios!

Espero que el 'make-up' os resulte inspirador y os dejo con mis cauces comunicativos, como mi canal de YouTube, donde podréis disfrutar de otros tantos tutoriales maquillaje , diferentes consejos de belleza y completas revisiones de productos para que brilléis este verano como nunca.

Y si queréis más de mi realidad 'happy', podéis seguirme en redes sociales: Instagram y Facebook. ¡A disfrutar!

¡Besos mil! ¡Hasta la próxima semana!

