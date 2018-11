Un maquillaje solidario pensado para Rosa Navidad BELLEZA DE MODA El 1 de diciembre se celebrará una nueva edición de este evento para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer, inspirando mi look semanal ALEXANDRA PALAZUELOS Viernes, 23 noviembre 2018, 18:04

¡Hola, happylovers!

Esta semana os traigo un vídeo muy especial para arrancar con los maquillajes de Navidad. He querido hacer una reseña especial a la organización Rosa Navidad, que celebrará su evento anual el 1 de diciembre en La Lechera de Torrelavega. Como siempre, habrá un market, actividades deportivas, conciertos de grupos como 'Los del Río' o 'Billy Boom Band', desfiles de moda... He querido crear este look especialmente para este momento.

Utilizaré algún producto nuevo como, por ejemplo, la nueva paleta de la maravillosa Huda Beauty: 'The new nude'. Os puedo adelantar que es una maravilla...

¡En el vídeo os lo cuento todo!

Si tenéis alguna duda, estaré encantada de resolverlas en los comentarios.

Como siempre, os recuerdo que podéis ver vídeos de otros maquillajes, productos de belleza o diferentes consejos en mi canal de YouTube. ¡No olvidéis dar al like!

Para disfrutar de todo mi contenido, podéis visitar mis redes sociales: Instagram y Facebook.

¡Nos vemos pronto!