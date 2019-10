Productos que te ayudarán a potenciar tu belleza La revisión de productos de belleza siempre es una caja de sorpresas. / DM BELLEZA DEMODA Comparto mi particular revisión de básicos que te ayudarán en tus cuidados rutinarios o sesiones de maquillaje ALEXANDRA PALAZUELOS Viernes, 11 octubre 2019, 17:06

¡Hola, 'happylovers'! Esta semana vengo preparada con mi bolsa de productos terminados para contaros cuáles han sido mis favoritos y esos otros, que alguno hay, que no volvería nunca a comprar. En estos vídeos lo que intento trasmitiros es, de una manera real y cercana, mi opinión sobre cada producto que termino y algún que otro consejo, que seguro os viene de perlas para poder aplicar en vuestro día a día maquillístico.

Alexandra Palazuelos con cara de circunstancias ante un producto. / DM

He intentado resumir lo más posible y creo que lo he conseguido... Pero me encantaría que en comentarios me digáis opiniones o vuestras propias versiones de 'review' para ampliar el neceser entre todas. Si queréis más, podéis pasaros por mi canal de YouTube, donde subo las tendencias en forma de tutoriales de maquillaje, diferentes consejos 'beauty' y podréis echar un vistazo a revisiones de productos de meses anteriores.

