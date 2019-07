Productos con los que exprimir tu belleza al máximo este verano BELLEZA DMODA Repaso algunos básicos que me han sorprendido o todo lo contrario para incorporar a las rutinas estéticas ALEXANDRA PALAZUELOS Viernes, 12 julio 2019, 18:19

¡Hola, 'happylovers'! Hoy os traigo la actualización de mis productos terminados hasta el momento. En este vídeo me extiendo un poco en algunos de los productos, ya que son algo novedosos, pero no todos me han gustado. Aunque he de decir que ya que me gasté los eurillos en ellos, os lo cuento todo, como siempre, desde mi uso y visión. No me enrollo mucho por aquí porque, ni más ni menos, ¡tenemos 24 minutos por delante!

Y, además, en el vídeo, como ya estaréis viendo, no llevo extensiones, por lo que os actualizo un poco el motivo que me llevó a quitármelas y cómo me encuentro después de casi nueve meses sin verme mi cabello.

¡Besos mil! ¡Hasta la semana que viene!

