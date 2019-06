Una rutina de belleza facial para el día y la noche BELLEZ DMODA Tenía pendiente compartir este vídeo para explicar mis rituales diarios y esos productos que considero imprescindibles ALEXANDRA PALAZUELOS Viernes, 7 junio 2019, 19:21

¡Hola, 'happylovers'! Esta semana no me he podido resistir a compartir un vídeo que me pedís un montón: cómo me cuido la piel y qué productos utilizo y por qué. No puedo creerme que lo cuente todo en tan sólo 16 minutos, más o menos, pero sí a veces filtro.

Me explayo, como siempre, y espero que mis consejos os resulten útiles. De todos modos, cualquier duda tenéis los comentarios a vuestra disposición. Y lo mismo si queréis recomendarme algo, ¡que se trata de aprender y poner en común!

Antes de despedirme, os animo a visitar mi canal de YouTube, donde comparto muchos contenidos de maquillaje , mi pasión por la belleza y minuciosas revisiones de los productos que os pueden resulten muy prácticas para renovar básicos.

Además, mi particular mundo 'happy' sigue en las redes sociales: Instagram y Facebook.

¡Besos mil! ¡Hasta la semana que viene!

