La santanderina Paula Arredondo, una 'instagramer' llena de personalidad 05:43 Paula Arredondo, una de las 'ManIgers' de #igerscantabria. / @SISIGRAM #12MESES12IGERS Esta profesional de la comunicación fue una de las impulsoras de la comunidad #igerscantabria SERGIO SAINZ Domingo, 2 junio 2019, 21:27

Sobre sus tacones y sin perder la mirada propia. Así cuenta quién es y cómo vive Instagram la santanderina Paula Arredondo (@sisigram). Sin perder nunca la sonrisa, esta profesional de la comunicación fue de las pioneras de la comunidad @igerscantabria, que la ha seleccionado como su miss junio. Así, ella nos cuenta cómo vive las redes sociales y la experiencia de compartir momentos únicos a través de las fotografías. Algo que comparte con sus compañeros de gestión de este universo viral y todos los usuarios que participan con sus imágenes. En el caso de las suyas, siempre con un toque personal, femenino y auténtico. Descubriendo rincones o contando su verdad más genuina. Y si alguien se pregunta de dónde viene su original usuario, nace de la SisiandCompany, el nombre de su empresa, con el positivismo por bandera.

-¿Cuántos seguidores tienes?

-Creo que unos 775. Nunca me ha preocupado mucho tener muchos seguidores. Es maravilloso que a la gente le guste lo que comparto, pero no me obsesiona tener más o menos seguidores. Valoro mucho, en cambio, las interacciones, sobre todo, los comentarios.

-Primera foto en Instagram.

-La primera foto que tengo en Instagram creo que es muy yo. Me la hizo mi amigo Bane en Londres y en ella se ve a una Paula con una sonrisa enorme y una camiseta de rallas. Junto con el rojo, de mis cosas favoritas.

Su estreno en Instagram. / @SISIGRAM

-¿Cómo conociste y qué es para ti #igerscantabria?

-En marzo del 2015 conocí a Pablo Martín (@pablomartin), que llevaba en su día la cuenta de @IgersSpain junto con Phil González (@PhilGonzalez) en un evento donde nos invitaron como ponentes para hablar del fenómeno de Instagram y de cómo enfocarlo para los negocios de moda y nos hicimos amigos. En septiembre de ese mismo año organizamos juntos la primera @igersacademia en Santander, en el Palacio de La Magdalena. ¡Fue un sueño hecho realidad! Después tomé las riendas de la cuenta de @igerscantabria, que estaba desde hace un tiempo sin actividad, con el objetivo de promocionar no sólo los paisajes de nuestra preciosa tierra, sino también su cultura. Me entusiasmaba la idea de la expresión cultural a través de un medio visual como es Instagram. Me apasiona esta idea desde el punto de vista de la comunicación. La familia de mi abuela paterna fueron los dueños de la Librería Moderna de Santander. Ellos hicieron mucho por la difusión de la cultura cántabra y me parecía que @igerscantabria podía hacer algo al respecto también. Y hemos hecho muchas cosas en estos años. #IgersCantabria es ahora una comunidad que crece cada día, no sólo a través de sus fotografías y vídeos, sino también con sus actividades y encuentros. Es un orgullo y un honor formar parte de ello. Además de contar con los dos mejores compañeros que se pueden tener para esta aventura: @rundrack y @tatsuhattori.

-La imagen con más 'likes'.

-Esta foto que me hice con mi madre y mi tía siguiendo una técnica que me enseño el gran @tatsuhattori. Tiene de todo, ¡sonrisas, rayas, rojo, familia y arte en la cúpula!

Una imagen muy entrañable. / @SISIGRAM

-¿Tienes algún sello en tus fotos?

-Me gusta pensar que sí... son fotos coloristas, con un toque de humor y positivismo siempre, con muchas sonrisas y rojo siempre que puedo. Pies son también siempre bienvenidos.

-¿Cómo definirías tu 'timeline'?

-Alegre, colorista y con mezcla de amigos, familia y cosas que veo y me gustan, desde paisajes, hasta cactus o detalles sorprendentes.

Un instante divertido que captó la 'instagramer'. / @SISIGRAM

-Un rincón que te guste fotografiar especialmente...

-Sin lugar a duda, la bahía de Santander. Tengo tantas y tantas memorias y fotos de «una de las bahías más bonitas del mundo». Desde las Pedreñeras hasta el Centro Botín pasando por Los Peligros… no me canso nunca de fotografiarla.

Galería. Imágenes de la 'instagramer' santanderina. / @SISIGRAM

-'Selfies', ¿sí o no?

-A mí me encantan… en compañía. Sola me dan un poco de vergüenza, así que pongo solo media cara, para que me de media vergüenza ¡nada más! Creo que todo tiene cabida si expresa algo que quieres contar. Para mí lo importante es el mensaje, y el medio se ha de adaptar a ese mensaje. El 'selfie' por el 'selfie' y, sin más, me genera preocupación al mostrar una cara que en las redes sociales busca aceptación desesperadamente.

-¿Qué hace especial a Instagram respecto a otras redes?

-Me encanta que es una fuente de inspiración, de descubrimiento, desde interiorismo hasta lugares que visitar o personas que conocer. Esto fue lo que originó Igers en primer lugar, el quedar para poner cara a personas a las que se seguía por la red. Me gusta que es más amable que otras redes.

-Una cuenta que te inspire...

-Es difícil escoger una… De nuestra tierra me encantan dos artistas con mucha pasión y mensaje @pejac_art y @sheiku y que en su estilo saben utilizar Instagram para mostrarse sin mostrarse. Muestran su arte sin tener que exponer su imagen. ¡Lo están haciendo muy bien! Me río muchísimo y disfruto como loca con las ocurrencias de @abetheapedeco y con sus ilustraciones y conocimientos del cine y de la moda. Es una fuente de inspiración para mi ahora vida mediterránea @casa.mansur. Y me gustan también otras cuentas de inspiración visual un poco transgresora @beninmadrid y @plastik… pero podría seguir hasta el infinito! Además, tengo especial debilidad y cariño por las fotos de @amspphoto que fue mi compi en @igerscantabria cuando lo cogí y que es un artista de la edición.

-Tu 'hashtag' favorito...

-Además de nuestro #igerscantabria disfruto mucho con #acolorstory.

Momento taconazo sobre el raquero. / @SISIGRAM

-Un iger es...

-Alguien que disfruta Instagram sintiéndose parte de una comunidad. La comunidad es la clave.

-¿Cantabria se promociona bien en las redes?

-Creo que cada vez mejor. Si pensamos los pocos años que hace que nació Instagram… cada vez más instituciones y establecimientos están encontrando como crear propuestas auténticas para promocionarse como, por ejemplo, @lainfinitarurallboutique.

-Aguna anécdota de un 'instameet'.

-¡Uy! Hay alguna que no puedo contar… nos dejaron subir a un sitio al que a una autoridad de Cantabria le habían dicho la semana pasada que no. Pero claro, aquello había que fotografiarlo. U otra en la que me acompañó la Policía Local hasta un viñedo para que llegara a tiempo. Sobre todo, he disfrutado viendo cómo la gente disfrutaba ante los retos que les íbamos planteando: otra manera de mirar a la ciudad, fotografían tres rasgos de marca que vieran en un determinado interiorismo, editar la misma fotografía todo el mundo y ver luego las diferencias o particularidades del estilo de cada uno… los participantes estaban muy agradecidos. Y eso es muy edificante.

Una postal firmada por la 'instagramer'. / @SISIGRAM

-¿Qué opinas del postureo en las redes?

-El postureo es un fenómeno humano que se puede dar en muchos aspectos. Creo que a todo el mundo le gusta contar o mostrar una parte de sí mismos, sobre la que queremos poner luz. El problema es cuando se nos va de las manos y ponemos la luz sobre una zona que es mejor no enseñar (¡que no hay nada vamos!).

-Socialmente, ¿las redes nos unen o nos separan?

-De nuevo, creo que hay de todo y depende de las personas y de su situación, no de las redes en sí mismas.

-Una foto pendiente por realizar...

-Espero que muchas, porque eso significará que sigo viendo cosas que me apasionan y que tengo ganas de contar.

Síguenos en: