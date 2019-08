Sofía Ellar, nueva ilustración de la santanderina Elena Gómez Sofía Ellar, dándolo todo en pleno concierto. / INSTAGRAM TRAZOS DMODA La cantante se suma al universo ilustrado de la joven creadora que arrasa en redes sociales CANTABRIA DMODA Jueves, 15 agosto 2019, 11:51

Cada nueva ilustración de la santanderina Elena Gómez (@elenago_) transmite emociones, colores e ilusión. Ella no tiene reparos en reconocer que pinta personajes que son especiales o que significan algo en su particular universo. Así ya suma unos cuantos, que suman miles de 'likes' en las redes y peticiones en su comercio 'online'. Ahora suma a su lista a la cantante Sofía Ellar, muy ligada a Cantabria, su particular refugio. «Hace mucho tiempo que la conocía. De hecho, fui hace unos años a un concierto que dio en el Palacio de Deportes de Santander y ¡me encantó! Recuerdo que cantó una canción que se llama 'Santander' y ahora es una de mis favoritas», explica la joven artista.

Reconoce que volcar a trazos a su ídolo ha sido un reto. «Me ha gustado mucho hacerlo. Como elemento nuevo: la guitarra. No suelo dibujar muchos instrumentos. No he querido complicarme mucho con el fondo, ya que si añadía algo complejo restaba importancia a la ilustración», comenta entusiasmada.

Su nuevo dibujo se incorpora a la colaboración mensual de Elena Gómez con Cantabria DModa, en la que ya plasmó a otros rostros conocidos y muy queridos en la región como David Bustamante, Marta Hazas o la postal del enlace de María Pombo y Pablo Castellano.

La ilustradora cántabra tiene una gran actividad en redes sociales y no abandona su presencia semanal en YouTube. Así, con sus vídeos logra compartir contenidos didácticos y acercar la realidad de sus creaciones de forma muy natural y cercana.

En este vídeo explica el dibujo que realizó desde cero. Con todos los elementos para que os resulten útiles: el programa, pinceles, capas... ¡Todo!

En este nuevo tutorial la ilustradora enseña a colorear con pinturas de colores. Ella usa Faber Castell, aunque sabe que también funciona muy bien Prismacolor, ¡a probar!

