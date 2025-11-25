El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El salón de La Madriguera de Cristina tiene las paredes de piedra, las vigas de madera y los techos blancos. Las estanterías llenas de vajillas antiguas y el papel pintado colocado estratégicamente confieren calidez al espacio. Cristina Celis
La madriguera de Cris, el refugio donde todo encaja

Lo que era una casa abandonada en Riaño de Ibio (Mazcuerras) hoy es un hogar lleno de vida y encanto, fruto del trabajo, la intuición y la mirada de Cristina Celis y su marido, Marcos

Leticia Mena

Leticia Mena

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:03

Comenta

La Madriguera de Cris es más que el nombre de una casa: es el rincón del mundo en el que Cristina Celis (Santander, 1987) ha plasmado quién es, el valor del esfuerzo y la certeza de que, cuando se trabaja con cariño en los detalles, todo termina encajando como un puzle. Una sensibilidad que le viene tanto de su madre como de su abuela, ambas apasionadas de las casas antiguas

En el municipio cántabro de Mazcuerras, Cristina y su marido, Marcos Sánchez, vieron lo que nadie había visto hasta la fecha. Detrás de una fachada ... en ruinas de la que colgaba un cartel de 'Se vende' descolorido por el sol, fueron capaces de imaginar un precioso lugar para vivir. Ella, que creció entre los prados de Riaño de Ibio, no vio pasado sino futuro. «Fue entrar y visualizar la distribución, dónde abrir ventanas, cómo quería los suelos... La casa me arropó», recuerda.

