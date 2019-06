La boda de María Pombo inspira looks al universo 'blogger' de Cantabria BODAS DMODA Con motivo del mediático enlace comparten estilismos perfectos para derrochar estilo y personalidad CANTABRIA DMODA Viernes, 21 junio 2019, 18:09

Si hay un evento que implica moda y atreverse son las bodas. Las redes sociales echan humo con el enlace este sábado de María Pombo y Pablo Castellano en Cantabria, un evento que será muy mediático y viral. Con motivo del esperado 'sí, quiero' hemos pedido a varias blogueras y colaboradores de Cantabria DModa que nos cuenten cuál sería su 'outfit' para una ocasión así. Así que sumaremos varios estilismos que darán las claves para acudir a un bodorrio como el de la 'influencer' y captar todas las miradas con estilo y personalidad.

@gemabrujuladeestilo Gema de Luelmo

La modelo Ángela Peral con un diseño de Trinidad Castillo. / @SHEIKU

Sin duda, apostaría por ir vestida de una diseñadora cántabra. Mi elección es el modelo de la imagen, perteneciente a 'Picnic', de la última colección de la diseñadora Trinidad Castillo. Me apetece elegir un conjunto de dos piezas, para ir algo diferente y no con un vestido, que quizás habría sido mi primera idea.

El look por el que optaría Gema de Luelmo. / @SHEIKU

El estilismo está compuesto por una falda lápiz midi en tejido de cuadros vichy y rayas, combinado con una camisa de organza semitransparente con un precioso diseño en las mangas de corte cruzado y con una gran lazada. El tejido de la camisa tiene bordados en el mismo tono de la falda y, sobrepuesto, lleva un cuello camisero con pedrería. Llevaría el canotier tal cual sale en la imagen del look, aunque por la noche lo cambiaría por una diadema del estilo de las que hace otra creadora cántabra como es Marían Pacheco de 'Cocotte Tocados', autora también del sombrero.

Como accesorios me decantaría por unas sandalias en dorado de tiras y un 'clutch' en forma de caja en dorado para dar protagonismo a las prendas principales. El pelo lo llevaría peinado liso y elegiría un maquillaje natural, en el que daría el protagonismo a los ojos y en los labios llevaría un tono similar al del color de la falda.

@carolinabrunelli_ Carolina Brunelli

Hace poco asistí a la boda de una amiga y escogí este maravilloso vestido de Asos negro. Personalmente creo fue un acierto, por el color, la largura, y las transparencias del vestido le hacían elegante y sexy a la vez. Para la ocasión recuperé la melena extra larga y lisa. Lo recomendaría como un look perfecto, cómodo y elegante.

@santandercondoblel Laura González Quintana

Para un gran evento así, me encargaría un vestido a medida en cualquiera de los ateliers que tenemos en Cantabria. Muy similar a este que luce la 'blogger' Lucía Barcena, con un color flúor muy veraniego y con los lunares tan de tendencia esta temporada.

Añadiría una pamela en negro y plumas,como esta de Nanagolmar, y unas sandalias a juego de plumas de Zara. Completaría el 'outfit' con un bolso mini de Lady Dior en negro brillante, como este que lleva Dakota Jhonson. Un look clásico que deja todo el protagonismo al neón del vestido.

@adrian_osle Adrián Oslé

Mi look perfecto para una boda sería este traje en color burdeos, uno de los colores que me ha conquistado esta temporada, sumándole una camisa lisa. Y como complementos apostaría por esta pajarita y deportivas con tachas, para darle mi toque más informal y juvenil.

Traje: Zara.

Camisa: Zara.

Pajarita: Saint Laurent.

Deporivas: Christian Louboutin.

@tengosincio Adriana del Val

El azul Klein es un color que favorece muchísimo, y más en esta época del año. Por eso, he elegido el vestido diseñado por Vicky Martín Berrocal y que llevó Romarey a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Sus mangas abullonadas y su estampado me hacen verle como una fantasía. Quizá elegiría una manga más corta, por el tema del calor, pero en Cantabria no creo que hubiera problema alguno…

Algo que yo nunca dejo en casa es algún adorno para mi cabeza, últimamente estoy enamorada de todas las creaciones de Jennifer Behr. Elegiría algo como la diadema que sacó hace poco Alexandra Pereira, tonos ocres en forma de trenza… ¡Todo un tocado!

@rosaamelgar Rosa Melgar

Lo primero que hago cuando estoy invitada a una boda, y que considero muy importante a la hora de elegir un estilismo, es saber todos los datos de la misma. En este caso sé que la boda es de tarde, por la iglesia y de estilo clásico, y como el protocolo nos permite llevar tanto vestido corto como vestido largo, he optado por un vestido largo.

Para las bodas de verano no me gusta mucho el negro, por eso, he elegido un color veraniego que me encanta, el tono rosa cálido. Un color elegante que destaca el moreno, en este caso artificial porque el sol no lo vemos, con escote asimétrico, hombro descubierto con efecto drapeado y fruncido del que nace un efecto capa. Todas estas características del vestido son perfectas para mi morfología. El hombro asimétrico resta el ancho de los hombros y los drapeados y fruncidos son perfectos para disimular ciertas zonas.

Creo que el vestido cumple a la perfección con mi lema 'menos es más' y como el protagonista es el vestido, que por sí solo ya se lleva todo el protagonismo, no debo recargarlo en exceso con los complementos ni con el peinado. Lo acompañaría con un maquillaje ahumado en tonos marrones y rosados.

Vestido: Pronovias:

Zapatos: Lodi.

Pendientes: Silvia Navarro.

@happylovebyalexandra Alexandra Palazuelos

Vestido de lentejuelas de Trinidad Castillo. / DM

Si algo nos pone nerviosas es escoger el look perfecto para cada ocasión, en este caso, el gran día de María Pombo. Creo que todos cuando vamos de boda pensamos en función del 'estilo' de los novios cómo podríamos ir perfectos sin desentonar. Por ello, lo primero y no me llaméis 'pelota', pero sí me pondría en manos profesionales, cómo no, de la tierruca como Trinidad Castillo o Laura Sainz de Aja.

Diseño de Laura Sainz de Aja. / DM

Ambas mantienen una línea muy del estilo de María, pero con sus toques personales, podrán asesorarte al completo. Y dentro de este mar de ideas que os acabo de poner en la mesa es hora de mojarme... Y lo hago con estos dos looks, cómodos elegantes y perfectos para ir a la boda más esperada del panorama 'influencer' nacional. En cuanto al maquillaje, en mis últimos vídeos podéis ver algunas propuestas que serían perfectas.

