Las deportivas blancas, un básico de moda para comprar en Rebajas VIVIR LA MODA CANTABRIA DMODA Sábado, 12 enero 2019, 12:30

¿Ya has ido de Rebajas? Antes de comprar es importante que pienses en qué necesitas y cuáles son las tendencias del momento. En cuanto al calzado hay un diseño que necesitas sí o sí: un par de deportivas blancas. Son cómodas y asequibles, pero también versátiles en infinitos looks: con jeans, vestidos o trajes son el clásico que no pasa de moda.

Ficha las tradicionales Converse blancas para un estilismo casual o arriésgate con la versión 'chunky' si no quieres pasar desapercibida. Es curioso que en Pinterest las búsquedas de 'sneakers' llamativas han aumentado un 2211%. ¡Increíble, pero cierto!

Encuentra la zapatilla perfecta para ti entre este listado de favoritos de la inspiradora red social y algunas combinaciones muy de moda:

Con suela ancha

Con apliques metalizados

Con suela de plataforma

'Chunky'

Clásicas

Con falda larga

Con plumas

Con total look en negro

Con 'trench'

Con 'teddy coat'