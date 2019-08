Estilo marinero y de esencia cántabra

¡Hola, familia! Esta semana saco el alma marinera de la mano de una firma cántabra. Con la buena temperatura que hemos tenido no me he podido resistir. Además, con una de mis tiendas de ropa preferidas y muy nuestra: Aire Retro, ya que con sus diseños modernos, con personalidad y con mucho rollazo me han conquistado. ¡Me encanta!

Reconozco que me siento muy identificado con sus palabras y los textos que estampan siempre en sus camisetas o sudaderas. La camiseta que llevo es súper chula, de rayas y ya todo un clásico en verano. A eso se le suma un ancla y una de mis palabras favoritas: amor. Y el resto del look, en color blanco, ya que queda genial para resaltar el moreno de la piel. La deportiva es una novedad de Zara, tiene preparada la parte trasera para hacerla estilo alpargata y las gafas que me han enamorado son de la nueva colección de Tom Ford.

¡Espero que os guste el post!

Galería. Algunas imágenes del look del 'influencer' cántabro. / AINARA FERNÁNDEZ BALDEÓN

Mi estilismo de hoy:

Camiseta: Aire Retro.

Pantalón: Zara.

Deportivas: Zara.

Gafas: Óptica Cantabria.

Disfrutad mucho del verano y nos vemos en el próximo 'post'. Y, por cierto, familia estoy preparando nuevas cosas para mi blog (Adrián Oslé), os iré contando por aquí y por mis redes sociales, como Instagram.

¡Un abrazo y a ser felices!

Síguenos en: