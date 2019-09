Tres looks para unas vacaciones de estilo VIVIR LA MODA Aprovecho mi desconexión para compartir un 'look book' improvisado con algunas prendas por las que siempre me preguntáis ALEXANDRA PALAZUELOS Viernes, 13 septiembre 2019, 17:29

¡Hola, 'happylovers'! Una de las preguntas más frecuentes que recibo es que dónde suelo comprar ropa. Hace un montón que no hago estos vídeos, y mira que me gustaba, en los que os enseño algunas de mis prendas favoritas. Aprovechando que en verano me lo dijisteis muchas y que el irme de viaje era buen momento para hacer algún 'look book', pues aquí esta.

La verdad es que no me acordaba de lo que era grabar estas cosas y mis expectativas son muy altas, se han perdido tomas y algún look no os lo he podido publicar, pero... con el mayor cariño junto con mi marido, Dany, hemos grabado estos tres looks en nuestra desconexión en Tenerife.

Recién aterrizados os dejo con el vídeo y si tenéis cualquier duda ya sabéis, encantada de recibir cualquier comentario. Como visitas en mi canal de YouTube, donde me gusta ser yo con mi esencia de belleza. Desde tutoriales de maquillaje, otros consejos 'beauty' y diferentes revisiones de productos en las que soy honesta para dar buen uso al neceser.

Seguimos en contacto por las redes sociales: Instagram y Facebook. ¡Arriba esos corazones!

¡Besos mil! ¡Hasta la semana que viene!

Síguenos en: