Así se vive la cuenta atrás de un evento de moda en Cantabria

Con nervios y responsabilidad. Así vive el equipo de la comisión de eventos de la Asociación Española contra el Cáncer en Cantabria (AECC) las últimas horas de cara a la Gala de la Primavera que han programado. El Hotel Real volverá a convertirse en punto de encuentro de los amantes de la moda y todas esas personas comprometidas con la causa. Un éxito ya sin abrir sus majestuosas puertas, pues se han agotado las entradas. La firma '2P Collection' de las diseñadoras Pilar Ibáñez y Maripi Argüello, junto a los tocados y sombreros de María José Pereda de Castro, de 'My Josefin', y la esencia floral de Carmen Muro y Cheward Román, responsables de 'Siempreprimavera', protagonizarán este miércoles, a partir de las 19.00 horas, mucho más que un desfile. Será una auténtica fiesta del diseño, con maridaje con la gastronomía cántabra, música en directo y sorpresas que prefieren guardar en secreto.

Miguel Rincón, presidente de Apemecac, estará pendiente de recibir a todos los invitados, sin descuidar la parte de peluquería, con su equipo de Difusión Torrelavega. Él tiene claro que «la clave para que un evento salga bien es contar con buenos profesionales de cada sector», a lo que añade «el diálogo para todo ruede bien». Lamenta que en Cantabria faltan más oportunidades, «apenas hay visibilidad para el sector de la moda. Tendríamos que fijarnos en los grandes eventos sociales a nivel internacional, que hace es humanizan los proyectos». Es precisamente lo que esta organización trata de hacer involucrando a instituciones y empresas que colaboran activamente en esta cita y las otras tantas que llenan su agenda anual.

El apartado de producción es vertebral en un evento como este, todo un entramado que coordina el experto en comunicación de moda José Luis Callejo. El colaborador de Cantabria DModa tiene claro qué marca el éxito o no de cualquier cita. «Lo más importante es sincronizar todo», asegura. Dada su experiencia, a nivel nacional e internacional, asume el reto que tiene la región de «generar más espacios. No existe un circuito ni espacios para mostrar el trabajo de los creadores cántabros». Callejo elogia el trabajo de todos los protagonistas de este evento solidario, a los que apoya incondicionalmente. «Debiéramos prestar más atención al diseño es el germen de la innovación», comenta. A lo que Miguel Rincón añade que «no olvidemos que la primera fortuna en España es de una persona que se dedica a la ropa, mientras aquí se ve a esas empresas como de segunda categoría».

Cual ejército de lo 'fashion', Beatriz Díaz Montoya coordina a las modelos y a sus pinceles para lograr el mejor de los maquillajes. Siempre con su personalidad y cumpliendo los tiempos. Para ella, en todo evento «hay que estar horas antes, organizar a las modelos, hablar con los diseñadores y tenerlo todo muy bien preparado». Incluso cuando ella está entre el público no puede evitar observar todo, «lo analizo y procuro que determinadas cosas no me pasen nunca a mí». Ella es positiva al comentar que «llevamos un par de años en los que se están haciendo bastantes cosas, pero tenemos un gran complejo de inferioridad. Siempre nos gusta más lo que se hace fuera de Cantabria». Considera que habría que reforzar el compañerismo en el sector moda de la región, «es una pena que nosotros mismos no nos demos más publicidad». Y sueña con que se retomen las recordadas Semanas de la Moda, «nos merecemos que vuelvan a celebrarse y podemos hacerlo».

¡Que no falte la música!

Cualquier cita con las tendencias quedarían muy vacía sin música. En esta gala será el equipo de 'Amazing Deejays', con Rubén Lastra, Alberto Valiño y David Alonso quienes pongan banda sonora a cada desfile. Este último considera que «la música aporta magia al evento y marca el estado de ánimo». Durante semanas ha trabajado para que todo suene como se imaginaba en su cabeza y sorprenda al público. «Preparar la selección musical es un quebradero de cabeza, porque soy muy maniático», confiesa. Y adelanta que sonarán 'mashups' o mezclas de canciones muy especiales. Si tiene que mojarse respecto a los eventos en la región, asegura que le «molesta que en Cantabria siempre se hace lo mismo, no se apuesta por proyectos nuevos».

De momento, todos ellos y el resto del equipo de la comisión de eventos de la AECC en Cantabria no piensa limitarse. A esta cita en el Hotel Real le seguirán otras que darán a conocer próximamente, donde aunar solidaridad, diseño y entretenimiento. Porque los eventos requieren de implicación y público cómplice, como el que se dará cita este miércoles.

