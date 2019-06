¿Dónde celebrar el banquete de mi boda en Cantabria?

¡Bienvenido, junio! Este es un mes de luz, los días son más largos y huele a verano. ¿Cómo lleváis la semana amigos de Cantabria DModa?

Hoy voy a contaros cómo debéis de elegir dónde celebrar el banquete de vuestra boda.

A nuestra oficina llegan novios que tienen muy claro dónde van a celebrar la boda, otros que no tienen ni idea, otros que tienen claro lo que no quieren.... ¡tenemos de todo!

Si vosotros no tenéis claro cuál es vuestro lugar ideal, os paso unas pautas que espero os ayuden a elegir.

Antes de poneros a buscar sitios, debéis de tener hecha la lista de invitados. Es cierto que se suelen caer un 15% de invitados y si vienen de fuera de Cantabria un 20%, pero por favor, no podéis escoger restaurante pensando en este dato. Es muy muy arriesgado hacer esto, porque no os paráis a pensar que es orientativo y que puede pasar que no fallen tantos invitados. Hago hincapié en esto porque me he encontrado en alguna ocasión con novios que han contratado una finca pensando así, y han estado sufriendo hasta la última semana de la boda, evitar esto siempre.

Espectacular imagen de la boda María y Carlos. / YULIA IGNATOVA

Os paso un listado de cosas que hacer a la hora de elegir restaurante para vuestra boda en Cantabria.

1 Lista de invitados

Una vez que tenéis la lista de invitados, debéis de valorar si tenéis minusválidos o personas en sillas de ruedas, ya existen fincas que no están preparadas para este tipo de invitado.

2 Ceremonia

Si os casáis por lo civil y celebráis la ceremonia en la misma finca, debéis de buscar una finca con un espacio adecuado a día de sol y día de lluvia.

3 Gastronomía

Dependiendo del tipo de invitado que tengáis y del tipo de comida que os gusta, decidiréis un restaurante u otro. ¡Ojo con esto! Esto es muy importante, a un restaurante tenéis que pedirle que sea bueno en gastronomía, en atención, en servicio y que las instalaciones estén adecuadas. Es un error escoger un restaurante porque te regalan las flores, el coche de los novios o los autobuses. Esto es secundario.

4 Coste de menú

Son tantos los que llegan a la oficina habiendo contratado el restaurante y sin saber de fijo cuánto les cuesta el menú ni lo que este incluye.... ¿Contrataríais el viaje sin saber su precio?

Detalles del banquete de la boda de Carla y David. / YULIA IGNATOVA

5 Prueba de menú

Sé que algunas fincas, por suerte no todas, no comparten esto que os voy a decir, pero leer con atención y valorar si lo que os aconsejo es razonable o no.

¿Creéis que puede existir la posibilidad de que alguien contrate un restaurante para celebrar su boda sin haber comido nunca en él? ¿Y sin haber hecho la prueba de menú? Pues yo os puedo responder a las dos cuestiones que sí y además os lo garantizo. Más del 85% de las parejas que se casan, contratan un restaurante sin saber cuál es el menú que van a ofrecer el día de su boda cuando están contratando la finca y más del 95% contratan su restaurante sin hacer previo la prueba de menú. Es algo grotesco, pero muy real y si lo pensáis bien no tiene ningún sentido. ¿Te comprarías un coche sin saber los extras que tiene, sin verlo y sin probarlo?

6 Restricciones de la finca

Leer atentamente lo que firmáis, hablar y preguntar todas las dudas antes de firmar. Son muchas las fincas que prohíben, por ejemplo, el confeti, los fuegos artificiales, la música en la calle a partir de cierta hora, la música en su salón a partir de cierta hora, traer comida de fuera, contratar servicios de flores, canguros, dj, etcétera, que no sean sus proveedores.

Hablar de todo esto antes de contratar la finca, una vez firmado ya no sirve de nada echarse las manos a la cabeza. Antes siempre estaréis a tiempo.

7 Tiempos

Preguntar cuáles son los tiempos de la finca en boda de mañana y en boda de tarde. A veces las bodas de tarde se os hacen cortas y, una vez contratado, queréis alargar la noche y en algunas fincas esto no se puede hacer.

La boda Elena y Héctor, con mucho encanto. / YULIA IGNATOVA

8 Decoración

Es importante que tengáis claro qué cosas os dejan hacer y cuáles no. Si trabajan con un florista en concreto u os dan vía libre a la hora de contratar este proveedor. Preguntar limitaciones en cuanto a decorar con luces, etcétera.

Este post da para mucho más, pero tengo que cortar en algún punto. Prometo seguir con este tema más adelante.

Creo que estás pautas pueden ayudaros a escoger el lugar más afín a vosotros a la hora de celebrar vuestro banquete.

Desde Cantabria, historias basadas en bodas reales.

¡Gracias mil!

