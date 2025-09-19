El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Intervención de José Ángel Pereda, presidente de AgroCantabria.

Intervención de José Ángel Pereda, presidente de AgroCantabria. DM

AgroCantabria estrena su etapa al frente de LAR y pone las bases de su crecimiento

En el acto, con un gran respaldo institucional, se reconoció el papel de Jacobo Alonso, gerente de AGC, en el rescate de la cooperativa leonesa LAR

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Veguellina de Órbigo (León)

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:10

Los responsables de AgroCantabria (AGC) son conscientes que para crecer en su proyecto cooperativo, porque «somos pequeños» en el contexto nacional, es necesario «trabajar en ... estructuras fuertes que sean útiles para los agricultores y ganaderos, sin tener miedo a cambiar de nombre ni de siglas». Con esta disposición de aprovechar sinergias, AGC cerró la adquisición hace unos meses de la cooperativa leonesa LAR, que estaba en concurso de acreedores, y ayer se celebró la integración en un acto institucional que tuvo lugar en el secadero de maíz de Veguellina de Órbigo.

