AgroCantabria estrena su etapa al frente de LAR y pone las bases de su crecimiento

Los responsables de AgroCantabria (AGC) son conscientes que para crecer en su proyecto cooperativo, porque «somos pequeños» en el contexto nacional, es necesario «trabajar en ... estructuras fuertes que sean útiles para los agricultores y ganaderos, sin tener miedo a cambiar de nombre ni de siglas». Con esta disposición de aprovechar sinergias, AGC cerró la adquisición hace unos meses de la cooperativa leonesa LAR, que estaba en concurso de acreedores, y ayer se celebró la integración en un acto institucional que tuvo lugar en el secadero de maíz de Veguellina de Órbigo.

Además de estas ideas, en su intervención Jacobo Alonso, director general de AGC, puso énfasis en la importancia de esta operación tanto para ambas cooperativas como para esta comarca leonesa, rica productivamente en maíz y leche.

El acto contó con el respaldo de las consejeras de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, y de la Junta de Castilla y León, María González. Ambas coincidieron en que la unión hace la fuerza, en la consolidación de un modelo cooperativo en una zona de oportunidades.

Ampliar Jacobo Alonso, con su familia y la consejera MªJesús Susinos. DM

También tomaron la palabra José Manuel Acebes alcalde de Villarejo de Órbigo; José Franco, presidente de Cooperativa LAR; y José Ángel Pereda presidente de AGC, quien vinculó este acontecimiento que fortalece su proyecto con la mayoría de edad –18 años– de la cooperativa cántabra.

El acto tuvo un colofón emotivo ya que, por sorpresa, trabajadores y consejo rector de LAR entregaron una placa a Jacobo Alonso por el papel decisivo que ha tenido en esta operación, por su conocimiento de la zona en la que empezó como becario en LAR.