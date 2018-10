500 artículos

Mamá

Cuando huelo, me acuerdo de ella; cuando siento, me acuerdo de ella; cuando oigo me acuerdo de ella; cuando saboreo, me acuerdo de ella, y sin embargo cuando la veo, no la disfruto todo lo que debería. Sí, gracias a ella puedo hacer todo esto, porque su sangre llevo. Al mundo vine de ella, mi madre, Marisa.

Llevo infinidad de artículos de café diferentes, explicándoos todo sobre este producto, dedicando algunos de ellos a personas importantes en mi vida, y ya veis, después de 100 artículos y gracias a que este domingo es el día de la madre, voy y se lo dedico, no tengo vergüenza. Debería de haber sido el primero, o por lo menos el primero dedicado, pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Felicidades MAMA.

Un consejo del que por desgracia no puede disfrutar todos los días de su madre: siempre que podáis disfrutarla, porque es quien os lo ha dado todo. En su honor, el café de hoy, un postre con cada una de las cosas que más le gusta disfrutar a mi madre, bueno casi todas, que he estado buscando y no he encontrado cerezas todavía, pero llegarán y juntos las saborearemos. En el fondo del plato, guisantes tiernos repelados en crudo, fresas (en lugar de las citadas cerezas), almendras de Calahorra, nueces y, sobre todo, café, dulce y caliente, como a ti te gusta mamá. Solo elaboraremos el café, llevándolo a ebullición con azúcar al gusto y mantequilla, a la que le añadimos granos de café tostados y las almendras.

Una vez presentado en plato servimos y a disfrutar, como a buen seguro haréis la mayoría de vosotros mañana con vuestra familia. Yo lo disfrutaré con mi otra madre, la madre de mis hijas. Un saludo y tantos espresos como madres existan en el mundo, por favor.