La 'flor y nata' del sector agroalimentario se reúne en Santander Javier Cotera XV Edición Desde hoy a las 17.00 horas y hasta el domingo, el Palacio de Exposiciones acoge la mayor exposición de productos agroalimentarios de Cantabria JOSÉ LUIS PÉREZ Santander Viernes, 14 diciembre 2018, 07:33

Lo que comenzó siendo una modesta pero bien intencionada iniciativa para dar visibilidad a un pequeño grupo de productores agroalimentarios con inquietudes y ganas de mostrar sus elaboraciones artesanales se ha convertido con el paso de los años en la feria más importante de Cantabria en su ámbito y un punto de encuentro obligado para todo aquel que quiera conocer, degustar y comprar 'la flor y la nata' de los mejores productos de Cantabria.

Desde hoy y hasta el próximo domingo el Palacio de Exposiciones de Santander vuelve a acoger una nueva edición de la Feria del Producto de Cantabria, que cumple su XV 'entrega' y que está organizada por El Diario Montañés y su suplemento de gastronomía Cantabria en la Mesa. Este proyecto cuenta con el patrocinio de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, que dirige Jesús Oria, a través de la Oficina de Calidad Alimentaria (Odeca), que dirige Fernando Mier.

También colaboran en los pormenores de la propia feria el Ayuntamiento de Santander y el propio Palacio de Exposiciones y Congresos. Al frente de la coordinación, desde el primer año, están Cristina Solar y Javier Hernández de Sande, de cuya mano la feria ha crecido hasta límites insospechados en un ya lejano año 2004. La Feria en la actualidad cuenta con una significativa lista de espera ya que se ha convertido en un gran escaparate para los productores. El espacio disponible está ocupado al cien por cien y, aunque todos los años hay algunas incorporaciones, la mayoría de las marcas repiten presencia.

Hoy se abren las puertas a las 17.00 horas.

Esta tarde, a las 17.00 horas, se abrirán las puertas de esta XV Feria del producto de Cantabria y una hora después tendrá lugar la inauguración oficial por parte de los representantes de las instituciones. Así, a las 18.00 horas, cortarán la cinta el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y el presidente de El Diario Montañés, Luis Revenga. También está confirmada la presencia de Marta López, directora general de Pesca y Alimentación, y de Fernado Mier, director de la Oficina de Calidad Alimentaria.

Como en años anteriores, Javier Hernández de Sande y Cristina Solar guiarán a los representantes de las instituciones en el recorrido por el centenar de stands, donde habrá tiempo para conversar con los productores, tomar el pulso a sus expectativas e, incluso, realizar alguna compra para la despensa familiar.

Compras navideñas

Cuando el pasado martes se realizaba la entrevista con el consejero Jesús Oria, que se recoge en el suplemento especial de la edición impresa, surgió la pregunta de qué iba a adquirir a título particular para su casa de cara a las fiestas de Navidad. Al respecto, señalaba que «sin duda, y como todos los años, haremos buen acopio de nuestra enorme variedad de quesos (me gustan todos), así como de algunos sobaos ecológicos para los postres navideños. No faltarán algunos de nuestros renacidos vinos de la tierra y no olvido nunca hacerme con un buen orujo. En los últimos años no faltan en mis compras alguna muestra de esa magnífica sidra que ha vuelto a hacerse en Cantabria e, indudablemente, no olvido alguna de nuestras inigualables conservas: ventresca de bonito, anchoas...». Un buen ejemplo para conformar una mesa muy 'cántabra' porque más allá de modas o tendencias, los alimentos de Cantabria siempre han tenido en estos días un gran protagonismo.

Se estima que durante los tres días que dura la feria, el centenar de expositores en su conjunto cerrará unas ventas por encima de los 300.000 euros. A esto contribuye decisivamente la enorme afluencia de gente que moviliza esta feria. Por la referencia de las últimas ediciones, se estima que pasarán más de 30.000 personas.

Horarios, regalos y sorteos

La feria permanecerá abierta hoy, viernes, de 17 a 21 horas. Mañana sábado y el domingo, la puertas se abrirán de 12 a 15 horas y de 17 a 21 horas. La entrada es completamente gratuita y para dinamizar las compras, habrá sorteos y regalos entre todas aquellas personas que hagan compras de 30 o más euros. En ediciones anteriores se han entregado varios miles de regalos, algunos de ellos vinculados con el producto agroalimentario.

Premios

Por tercer año consecutivo, en el transcurso de la feria la organización hará entrega de tres premios que reconocen públicamente a otros tantos expositores, en un primer caso por su trayectoria –años de presencia en la feria y fidelidad a esta iniciativa–; por stand –al mejor por diseño y montaje–;y por la novedad agroalimentaria –por la presentación de un nuevo producto que suponga una innovación en el sector–.

Valoración

El grado de satisfacción que produce esta fecha entre los visitantes, como se ha reflejado en ediciones anteriores, también se advierte en la valoración que hace la directora general de Pesca y Alimentación, Marta López:«La fortaleza de los productos cántabros, más allá de la bondad de las materias primas, que son inmejorables, está en el saber hacer de nuestros productores y sus ganas de enseñarlo al mundo».

Por su parte, Fernando Mier, director de la Odeca, considera que «la Feria del Producto de Cantabria es nuestro mejor 'mercado del pueblo' y, además, representa el punto de encuentro donde los artesanos bajan sus elaboraciones y se establece un mundo de sensaciones, entre un cliente deseoso de recibir información referente a las características del producto que demanda y un productor que le trasmite a través de él, todos sus conocimientos, tradiciones y saber hacer».