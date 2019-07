¿Qué fruta te gusta más en verano? Los expertos responden Profesionales de la agroalimentación y la restauración cántabra explican cómo les gusta comerla JOSÉ LUIS PÉREZ Santander Miércoles, 31 julio 2019, 12:55

La fruta es uno de esos tesoros de la naturaleza que tenemos a nuestro alcance pero que no pasa por ser un emblema gastronómico. Su consumo se circunscribe más al ámbito doméstico que al de la hostelería: no es fácil encontrar postres con frutas en los restaurantes ni que el público se decante antes por una pieza de fruta frente a un postre dulce o lácteo. España, no obstante, es uno de los países con mayor consumo de frutas per cápita (cerca de cien kilos al año), por detrás únicamente a nivel europeo de Suiza e Italia. Quizá esto se deba a que su alta capacidad productiva y, por consiguiente, exportadora, algo que incita al consumidor a hacer uso del producto de proximidad, especialmente si es de contrastada calidad y tiene –algo más exigido en los últimos tiempos– una presencia atractiva y una trazabilidad evaluable.

Durante los últimos años se ha generalizado el mensaje sobre la bondad de las frutas frescas en el equilibrio de la dieta, apoyándose en sus cualidades nutritivas. El objetivo fundamental ha sido frenar drásticamente la tendencia descendente en el consumo de frutas frescas y, al mismo tiempo, aumentar la demanda per cápita de este tipo de productos en familias jóvenes, niños y adolescentes. ¿Qué opinan los productores de la gastroalimentación y los restauradores cántabros?

Jefa de sala del Nuevo Molino Elvira Abascal

1. ¿Frutas de verano?: La sandía y el melón son las más apatecibles en estos meses con más calor.

2. ¿Qué otras frutas favoritas?: La naranja y la mandarina son las que más me gustan el resto del año.

3.¿De qué manera te gusta tomar la fruta?: Preferentemente al natural.

Laboratorios Arroyo Ana Arroyo

1. ¿Frutas de verano?: Fresas y cerezas

2. ¿Qué otras frutas favoritas?: Mango, piña y nectarina

3.¿De qué manera te gusta tomar la fruta?: Al natural entre horas, como tropezones con yogur y en ensaladas.

Director comercial del Grupo Café Dromedario José Luis Rodríguez

1. ¿Frutas de verano?: Melón, cerezas y sandía.

2. ¿Qué otras frutas favoritas?: Plátano.

3.¿De qué manera te gusta tomar la fruta?: Al natural, pero también en zumo y en helados.

Academia de Gastronomía y Cantabria en la Mesa Ricardo Ezcurdia

1. ¿Frutas de verano?: Briñón, paraguayo y cerezas.

2. ¿Qué otras frutas favoritas?: Melón, sandía, plátano y manzana.

3.¿De qué manera te gusta tomar la fruta?: En zumo, batido o ensaladas, por ejemplo unos melocotones a la brasa con queso y rúcula.

Jefe de Restauración del Hotel Balneario de Puente Viesgo David Arias

1. ¿Frutas de verano?: Picotas y paraguayos.

2. ¿Qué otras frutas favoritas?: Naranja valenciana, mandarina, higos comidos debajo de la higuera, melón, sandía, moras...

3.¿De qué manera te gusta tomar la fruta?: La natural, también las macedonias y las ensaladas de fruta naturales. Tengo un buen recuerdo de unas fresas estofadas con helado de limon de Novales. Esto es de Nacho Basurto. Buenísismas. Además, nuestro repostero Valentín hace unas ensaladas de frutas naturales acompañadas de queso fresco de la Jarradilla.

Chef del restaurante La Bien Aparecida (Madrid) José Manuel de Dios

1. ¿Frutas de verano?: Me encantan los fresones bien aromáticos, el melón fresco, el albaricoque verde que este triscón en la boca.

2. ¿Qué otras frutas favoritas?: También me quedo con las manzanas, los arándanos y la sandía.

3.¿De qué manera te gusta tomar la fruta?: La fruta de temporada la prefiero al natural, aún así no me resisto a unos frutos rojos salteados con una nuez de mantequilla y un buen helado de vainilla, suculencia veraniega.

Médico, Academia Cántabra de Gastronomía y colaborador de Cantabria en la Mesa Gabriel Argumosa

1. ¿Frutas de verano?: Melocotones y cerezas

2. ¿Qué otras frutas favoritas?: Plátano.

3.¿De qué manera te gusta tomar la fruta?: Tal cual, crudas. Los melocotones, pelados últimamente por el tema de los pesticidas. No soy nada consumidor de zumos ni siquiera naturales. Se desaprovecha la fibra y da unos picos de insulina poco favorables.

Chef del restaurante Solana Ignacio Solana

1. ¿Frutas de verano?: Sandía fresca, sin duda, con el calor es como nuestro agua bendita, y en segundo lugar, la nectarina.

2. ¿Qué otras frutas favoritas?: La piña es mi favorita, y luego las cerezas recién cogidas del árbol.

3.¿De qué manera te gusta tomar la fruta?: Me gusta de todas las maneras, según qué fruta..., pero hay una elaboración que son al natural, peladas y regadas con un poco de zumo de naranja que me apasiona... Y también me gustan las cortezas de la fruta..., pero en un gin tónic.

Profesor de la Escuela Hostelería del IESFuente Fresnedo Ángel Luis Gómez Calle

1. ¿Frutas de verano?: La fruta que más me gusta, aunque aún no ha llegado... es el higo 'de botella'; y si es de la higuera del vecino, mucho mejor.

2. ¿Qué otras frutas favoritas?: También me gustan el melón, la sandía, los melocotones... En realidad he de confesar que me gusta toda la fruta.

3.¿De qué manera te gusta tomar la fruta?: Al natural y, si es posible, recién cogida del árbol. Tiene unas connotaciones especiales.

Restaurante El Redoble Gema Ruiz

1. ¿Frutas de verano?: Melocotones y cerezas.

2. ¿Qué otras frutas favoritas?: Plátano, piña, kiwi, nectarinas, melón, sandía, paraguayos, ciruelas. ¡Me gustan todas las frutas!

3.¿De qué manera te gusta tomar la fruta?: Cada mañana suelo hacerme un licuado. Hoy ha sido de manzana verde con zanahoria y apio. Otros días de naranja y fresas, melón y piña. De lo que sea me gustan mucho los licuados de frutas. También me gusta tomar el sorbete de multifrutaa helado que prepara Emilio, nuestro repostero, además en El redoble tenemos en carta una ensalada de frutas naturales de temporada , que en verano, especialmente, es una maravilla de colores y sabores.

Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea del Atlántico Sandra Sumalla

1. ¿Frutas de verano?: Mis preferidas son las nectarinas, aunque las cerezas también me encantan.

2. ¿Qué otras frutas favoritas?: Las fresas y mandarinas.

3. ¿De qué manera te gusta tomar la fruta?: La mejor opción siempre al natural, solas o en macedonia.

Profesora Servicios en de la Escuela de Hostelería J. Luis González. IESPeñacastillo Karla Riccierdiello

1. ¿Frutas de verano?: Melón.

2. ¿Qué otras frutas favoritas?: Picotas y cerezas.

3.¿De qué manera te gusta tomar la fruta?: Prefiero natural, pero en zumo también me gustan.

Granja Cudaña Carolina Entrecanales

1. ¿Frutas de verano?: Nectarina, melocotón y paraguayo.

2. ¿Qué otras frutas favoritas?: Sandía, melón y fresa.

3.¿De qué manera te gusta tomar la fruta?: Natural, y la naranja en zumo.