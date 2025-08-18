Grupo Consorcio, Premio Alimentos de España a la internacionalización

El Grupo Consorcio, con sede en Santoña, ha sido reconocido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con el premio Alimentos de España ... en la categoría de internacionalización por su continuada labor de promoción de la anchoa del Cantábrico en diferentes mercados, aunque especialmente en Italia, vinculando este producto a la marca 'Alimentos de España'.

Fundado en 1950 en Santoña, Consorcio Español Conservero, líder en el mercado de conservas y semiconservas de anchoas, bonito del norte y atún claro de alta calidad, está presente con este producto tradicional en 42 países de los cinco continentes. En 2024 alcanzó una facturación de 80 millones de euros, de los cuales un 60% procede de la exportación.

Uno de los hitos recientes de su estrategia de expansión ha sido la apertura de una filial en Milán, que el año pasado generó 37 millones de euros en ventas y posicionó sus productos en unos 18.000 puntos de venta en Italia, entre supermercados, tiendas gourmet y el canal online. Además, la compañía cuenta con la Compañía Americana de Conservas en Perú, una planta de 15.000 m2 que cumple 18 años en 2025 y que refuerza su capacidad productiva internacional.

Embajador de la tradición

El jurado ha destacado la labor del Grupo Consorcio como embajador de la gastronomía española, capaz de mantener la tradición artesanal de Santoña al tiempo que innova y se adapta a los gustos de cada mercado. En el caso italiano, por ejemplo, ha lanzado platos preparados a base de atún y anchoa del Cantábrico, atendiendo a la creciente demanda de la anchoa como plato de degustación.

Más allá de su expansión exterior, la conservera resalta por su compromiso social y medioambiental. Es la primera y única conservera española con presencia internacional certificada como Empresa B, sello que reconoce a las compañías con impacto positivo en la sociedad y el planeta. En 2024, el 99,2% de sus anchoas y el 94,8% de su atún procedieron de pesquerías certificadas como sostenibles.

Por otra parte, la compañía ha participado en numerosas ferias internacionales de gran relevancia en las que ha posicionado las anchoas del Cantábrico y a España como un referente en la gastronomía mundial. Entre ellas destacan algunas como Summer Fancy Food en Nueva York, Cibus en Italia, Anuga en Alemania, PLMA en Amsterdam y SIAL en París.

Con más de 900 empleos directos, la firma mantiene un fuerte vínculo con Santoña y Cantabria, donde preserva oficios tradicionales como el de las sobadoras de anchoa, al tiempo que impulsa planes de igualdad, conciliación e inclusión.

El Grupo Consorcio, que en 2016 ya fue reconocido con el Premio Alimentos de Cantabria a la Innovación e Internacionalización suma ahora uno de los galardones más prestigiosos del sector alimentario español, que subraya su papel clave en la proyección internacional de la marca España.