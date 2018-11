Hidromiel café

Muy buenos días otra semana más en este espacio gastronómico. Hoy os hablo desde Asturias, donde estamos preparando el campeonato regional de baristas de esta comunidad, que tendrá lugar en Gijón el próximo miércoles 28 de este mes. Recordad que también, este miércoles 21, se celebra en La Coruña el campeonato de baristas de Galicia y que estaremos también presentes, dando buenos cafés a los jueces. Pero la semana ha sido larga desde el lunes, que estuve en Valladolid, viendo las evoluciones de Marco Antonio para el campeonato antes mencionado.

Pasamos por Fibar, donde, de la mano de Monín, tenemos montada un aula de baristas dentro de su stand, y el martes a Madrid, desde primera hora con clientes muy atentos que han tomado buena nota de nuestras explicaciones y que ahora les queda lo más difícil, implantar esa metodología en sus establecimientos.

Jueves en casa, Santander, y desde ayer aquí, en Asturias, donde entre entreno y entreno, he disfrutado de una bebida que me ha encantado, un hidromiel con notas de café arábico, una bebida elaborada exclusivamente con agua de manantial y miel, donde en este caso se ha dejado macerar durante unos meses unos granos de café para darle ese toque tan particular. Una bebida ligeramente alcohólica, suave y deliciosa con el gusto final de la miel y el café.

Os dejo que tenemos que seguir ensayando. Y recordad que podéis poneros en contacto conmigo en el correo electrónico raul@cafedromedario.com y estaré encantado de responderos y atender a vuestras peticiones, siempre y cuando estén dentro de lo cordial.

Os deseo feliz semana y nos vemos de nuevo el sábado que viene con más café.

Un saludo y una espresso, por favor.