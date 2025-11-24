El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Retención de vehículos en la salida de Polanco tras atravesar el nuevo ramal de Torrelavega. Luis Palomeque

La A-67 sufrirá cortes a la altura de Polanco y Piélagos este lunes por la noche

Transportes acometerá trabajos de reposición de líneas de comunicaciones y de líneas aéreas eléctricas

A. G.

Santander

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:21

Las obras de ampliación de capacidad de la autovía A-67 en el tramo Polanco– Santander, en Cantabria, desarrolladas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, provocarán cortes en dos tramos del trazado las noches de este lunes y martes en dos tramos, concretamente en Polanco y en Piélagos. Los cortes, promovidos en ambos sentidos por seguridad tanto de los operarios como de los usuarios de la vía, se producirán en ambas ubicaciones entre las 22.00 y las 5.30 horas.

La interrupción del tráfico en el municipio de Polanco está motivado por trabajos de reposición de las líneas de comunicaciones, mientras que en el caso de Piélagos se producirán por la reposición de líneas aéreas eléctricas.

Corte y trazado alternativo a la altura de Polanco. M. Transportes

En ambos casos, además de la oportuna señalización, se habilitarán sendos trazados alternativos. En el caso de Polanco, se realizará un desvío en el km 187 para salir y reincorporarse a la autovía por el enlace 187. En cuanto a Piélagos, el itinerario alternativo transcurrirá entre el km 195 y 197, conectando los enlaces 195 y 197 de salida e incorporación de la autopista.

Corte y trazado alternativo a la altura de Piélagos. M. Transportes

Según informa el propio ministerio, estos trabajos, cuyo presupuesto asciende a 172,8 millones de euros, se realizan en paralelo a los de rehabilitación en Campoo de Enmedio, por 9,5 millones de euros, dentro de un plan para mejorar la red de carreteras estatales en Cantabria.

