Los acusados de apropiarse de dinero de su tía enferma dicen que «pidió» que se lo quedarán El sobrino de la anciana, que falleció en julio de 2013, ha reconocido que extrajeron distintas cantidades para hacer frente a las necesidades de la mujer

El matrimonio acusado de apropiarse de 43.500 euros de las cuentas de su tía anciana han declarado hoy que la mujer les pidió que sacaran el dinero del banco y se quedaran con lo que sobrara una vez cubiertos sus gastos, que se encargaban de administrar.

El fiscal les acusa de apropiarse indebidamente del dinero de la tía del marido, a la que según el Ministerio Público se le había diagnosticado Alzheimer en un grado moderado, y reclama una pena de cuatro años de cárcel y 4.500 euros de multa para cada uno de ellos, además de la devolución de la cantidad supuestamente apropiada.

En el juicio, que ha comenzado este martes en la Audiencia de Cantabria, ambos han negado los hechos de los que se les acusa y han insistido en que lo que hicieron fue cumplir la voluntad de su tía.

El sobrino de la anciana, que falleció en julio de 2013, ha reconocido que extrajeron distintas cantidades diariamente en diciembre de 2012, mientras su tía estaba ingresada en el hospital, y que su intención era sacarlo todo para hacer frente a las necesidades de la mujer.

Ha subrayado que el deseo de su tía era que si sobraba dinero después de atender a sus gastos se lo quedaran ellos y ha explicado, a preguntas del fiscal, que no se le ocurrió pedirle que reflejara esa voluntad en un testamento.

«Si no sobraba nada no me quedaba con nada, no me preocupaba. Era su voluntad y habíamos estado cuidando de ella años y años», ha asegurado.

Ha explicado también que el dinero que sobró de los gastos de la casa, los medicamentos, y del pago a dos cuidadoras de una empresa de atención domiciliaria, entre otros gastos, -algo más de 25.000 euros-, ha sido consignado hasta en tres ocasiones, con motivo de la presentación de una querella, del procedimiento de división de la herencia y antes del juicio, pero que los familiares que les han denunciado se han opuesto.

Según su sobrino, la anciana padecía un trastorno cognitivo moderado leve a causa de su avanzada edad pero siempre, hasta el último momento, les reconoció.

Su mujer ha relatado que en octubre de 2012, dos meses antes de su primera hospitalización, la anciana les dijo que quería que el dinero que quedara después de cubrir los gastos fuera para ellos, en una conversación en la que también participó otra tía de su marido.

Ha afirmado que no sacaron el dinero porque ellos se lo quisieran «meter en el bolsillo», sino porque la mujer quería tenerlo en su casa y ha añadido que si no hubiera fallecido en julio, ese dinero se habría gastado.

La acusada ha insistido también en que la anciana había sido ingresada en diciembre por las escaras que le habían salido de estar en la cama.

Declaraciones de los familiares

Los familiares de los acusados que han declarado en la vista han coincidido en que la mujer les conocía aunque a veces decía cosas que se salían de lo normal.

Un primo del acusado, que vivía en Madrid e iba a visitarla cuando venía a Cantabria, ha dicho que hacía comentarios que «no eran normales en una persona en un estado mental normal» y ha afirmado que en 2012 «no regía».

«En 2012 estaba en la cama y se le iba a mucho la cabeza», ha declarado otra sobrina de la anciana. Y su marido ha dicho que cree que la mujer no estaba bien cuidada.

En la vista han testificado también dos hermanos del acusado. Uno de ellos ha señalado que su tía «perdió la cabeza tarde» y que su mayor problema era físico, aunque a preguntas de la defensa ha aclarado que con esa expresión quiere decir que perdía le memoria y en algunos momentos «no estaba lúcida».

Según el otro hermano «era un secreto a voces» que la mujer quería que el acusado, al que «había criado» y su esposa se quedaran con el dinero que sobrara de los gastos. «Lo sabía todo el mundo», ha apostillado.