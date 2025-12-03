El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Leticia Díaz (Vox) y Pedro Hernando (PRC), en el hemiciclo. Roberto Ruiz

El adelanto electoral que Buruaga medita: del voto útil a un Ejecutivo en funciones

La presidenta ha pasado en dos meses del rechazo a una cita con las urnas antes de tiempo a amenazar con ellas si la oposición condiciona la acción del Gobierno desde el Parlamento

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Mucho han cambiado las cosas desde que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, aseguró categóricamente hace dos meses que aquí no habría ... adelanto electoral. «No hay ninguna razón que lo justifique. En las circunstancias actuales, no existen razones para llevar a los ciudadanos a esa situación», explicó a comienzos de octubre. Incluso, descartaba ir a las urnas si no se aprobaban las cuentas para 2026: «Tenemos dos presupuestos aprobados -gracias al apoyo del PRC- en tiempo y forma, y en este momento solo estamos centrados en pisar el acelerador para seguir transformando Cantabria», dijo. Pero, claro, en aquel momento todavía existía una esperanza real de llegar a un acuerdo para aprobar el Presupuesto, la oposición no estaba unida en bloque contra el Ejecutivo y no existía la amenaza de condicionar la acción de Gobierno desde el Parlamento durante el próximo año. Por eso, Buruaga ha cambiado el paso y, ahora sí, pone sobre la mesa un posible adelanto electoral que lanzaría por los aires el tablero de juego político de Cantabria.

