Buruaga se planteará convocar elecciones si la oposición bloquea la acción de gobierno

María José Sáenz de Buruaga, aseguró este lunes que si los tres partidos en la oposición (PRC, PSOE y Vox) se alían para bloquear la acción de su gobierno ... , «o intentan formar un gobierno alternativo en la sombra», se planteará convocar elecciones. «Y no me va a temblar la mano», les avisó.

La presidenta hizo esta advertencia durante la sesión plenaria celebrada en el Parlamento regional y en la que estaba previsto que subiera a la tribuna para responder a tres preguntas lanzadas desde la bancada de la oposición, una realizada por el PSOE acerca de la financiación de las obras de la carretera que unirá Requejada y Suances, otra planteada por el PRC sobre el cribado del cáncer de mama y una tercera formulada por Vox en relación a los presupuestos autonómicos que fue la que hizo saltar a la lideresa popular.

«¿Piensa seguir practicando la misma política que el Gobierno de España respecto a los presupuestos de la comunidad autónoma aprovechándose de la inflación para empobrecer a los cántabros o seguirá las directrices de su partido político?», era la pregunta en cuestión.

Molesta por la comparación, Buruaga se dirigió a Leticia Díaz para decirle a la portavoz de Vox que «la única que sigue la política de Pedro Sánchez es usted, que está votando las iniciativas de los 'sanchistas' en este Parlamento para que los cántabros se queden sin presupuesto en 2026». No se quedó ahí la presidenta, que acusó a los ultraderechistas de «hacer lo que propone el PSOE», de «ser la muleta de Pedro Sánchez en Cantabria».

Instalando a Vox y a Leticia Díaz «no solo en la extrema derecha», sino «en el extremo disparate», Buruaga, que dijo que Abascal «se pasa el bienestar de los cántabros por debajo de las barbas», soltó entonces lo que lleva pensando ya unos días.

«Para mí este sería un momento egoístamente magnífico para convocar unas elecciones anticipadas», reconoció la presidenta. «Pero yo sí creo. Creo en la palabra que doy, creo en los juramentos que hago y creo en los compromisos que he asumido con los cántabros, y, por eso, mi primer objetivo sigue siendo el mismo; conseguir un acuerdo para sacar adelante el presupuesto de 2026, eso sí, al tiempo que preparamos una prórroga presupuestaria y disponer así de las herramientas de gestión que necesitamos para que Cantabria no se pare».

Ahora bien, «si lo que pretende esta nueva 'coalición del ruido' es articular un gobierno en la sombra, no me va a temblar la mano. Ustedes no van a conseguir parar Cantabria y no van a secuestrar a la mayoría social de esta región. Y si eso ocurre, entonces me plantearé seriamente convocar elecciones para que sean los cántabros quienes decidan».